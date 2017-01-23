Barcelona, Eibar'ı farklı yendi

La Liga 19. haftasına 9. sırada giren Eibar, 3. sıradaki Barcelona'yı konuk etti. Milli futbolcu Arda Turan'ın 90 dakika süre aldığı Barcelona, mücadeleyi 4-0 kazandı.
Katalan ekibinin gollerini, 31. dakikada Denis Suarez, 50. dakikada Messi, 68. dakikada Luis Suarez ve 90+1'inci dakikada Neymar kaydetti.
Bu sonuçla puanını 41'e yükselten Barcelona, maç eksiği bulunan Real Madrid'i 2, Sevilla'yı ise bir puan geriden takip etmeyi sürdürdü.
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