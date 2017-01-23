KARDEMİR KARABÜKSPOR HABERLERİ
23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Cüneyt Çakır
FUTBOL

Cüneyt Çakır'dan Yasin Öztekin sözleri...

Karabükspor - Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır, Yasin Öztekin ile ilgili konuştu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:50:59 Güncelleme: 09:53:40

Ceza Cüneyt Çakır’a yaramadı, bir maç sonra tekrar cezaya girdi. İlk yarının son haftası oynanan Çaykur Rizespor- Osmanlıspor maçında yardımcısı Tarık Ongun’un uyarısıyla kaleci Karcemarskas’ın eline çarpan topa penaltı kararı veren ve bir hafta dinlendirilen Çakır, önceki gün oynanan Karabükspor-Galatasaray karşılaşmasındaki yönetimi nedeniyle de cezaya girdi.

FIFA kokartlı hakem, Galatasaray’ın Yasin ile attığı golden sonraki tutumu ile eleştirileri üzerine toplarken, ev sahibi takım lehine verdiği penaltı kararı ile de büyük tepki çekti.

Yasin’in golünden sonra orta sahayı işaret eden ancak Karabüksporlu futbolcular elle oynama itirazı sonrası santraya gitmeyen Çakır’ın, sarı-kırmızılı oyuncuya “golü elle mi attın?” diye sorduğu iddia edilmiş, görüntüler de bu eylemi doğrular nitelikte olmuştu.

Cüneyt Çakır’ın bu pozisyonla ilgili olarak, “Ben böyle bir şey sormadım. Karabüksporlu oyuncular beni o tarafa doğru yönlendirdi. Yasin de karşıma çıkıp top omzuma geldi, dedi” yakınışında bulunduğu öğrenildi.

NOTU: 7.8
Çakır’ın Galatasaray’ın golünde verdiği kararı doğru bulan gözlemci Necdet Erdilek’in, gol sonrası yaşanan olayları pozitif görmediği ve kamuoyunda oluşan “hakem golü futbolcuya sordu” algısının notuna olumsuz etki yaptığı bildirildi. Erdilek’in Karabükspor lehine verilen penaltı kararını da siyah-beyaz hataya soktuğu, FIFA kokartlı hakemin notunun 7.8’e düştüğü ifade edildi.

Bir haftalık dinlenmeden sonra ikinci kez ciddi hatalar yapan Çakır’ın asgari iki hafta daha cezaya girmesine kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi. (Skorer)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Karabük'te Yasin Öztekin'e sert tepki
FUTBOL

"Hırsız Yasin"
Şekip Mosturoğlu: Joker hakkı kullanan hakem uygulaması devreye girdi
FUTBOL

"Joker hakkı kullanan hakem..."
"Cüneyt Çakır amip gibi..."
FUTBOL

"Cüneyt Çakır amip gibi..."
MBK Doğuş Hastanesi: 66 - Galatasaray: 76
BASKETBOL

Dişi Aslan deplasmanda güldü!