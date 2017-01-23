Lukas Podolski düğümü çözülüyor

Alman yıldızı satarak hem yıllık 3 milyon Euro’luk maliyetinden kurtulmanın hem de en az 5 milyon Euro bonservis bedeli elde edip mali açıdan rahatlamanın hesaplarını yapan Özbek yönetiminin, Japonya’nın Vissel Kobe Kulübü’nden gelen teklifi prensipte kabul ettiği öğrenildi. Karabük mağlubiyeti nedeniyle taraftar tepkisinden çekinen yönetimin bu sebeple transferi henüz resmen açıklamadığı konuşuluyor. İstanbul’da mutsuz olduğu iddia edilen Podolski’nin sosyal medya hesaplarından verdiği mutluluk pozları ise bunun tam tersini gösteriyor. Ancak yine de kendisini satarak rahatlamayı planlayan Sarı-Kırmızılı kulübe anlayış gösteren yıldız oyuncu, bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor. Poldi’nin, anlaşma sağlaması halinde zorluk çıkarmadan gitmesi bekleniyor.

HABERTÜRK SPOR