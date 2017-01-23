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FUTBOL

Günün transfer iddiaları (23.01.2017)

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:33:36

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    Aslan, Selçuk İnan’ın orta alanda alternatifi olabilecek ve ileride onun yerini alacak oyuncuyu Almanya’da buldu. Cimbom, Hoffenheim’ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay için düğmeye bastı. (Fanatik)

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    Mitroviç'in transferi sırasında menajeriyle iyi ilişkiler kuran Beşiktaş, forveti de bir Hırvat futbolcuya teslim etmeye hazırlanıyor. Mandzukic'i Juventus'tan kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, olmazsa alternatiflere bakacak. (Milliyet)

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    G.Saray'da yönetim bugün Podolski ve menajeri ile masaya oturacak. Sarı-kırmızılılar, Alman yıldızın bir an önce kararını vermesini istiyor. (Vatan)

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