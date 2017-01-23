Günün transfer iddiaları (23.01.2017)

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Beşiktaş yönetimi, ara transfer dönemindeki forvet takviyesi için çalışmalarını yavaşlattı. Bunun nedeni ise Mario Gomez ile önümüzdeki sezon için şimdiden anlaşmaya varılması. Siyah beyazlı yöneticiler kapalı kapılan ardında, "Bu dakikadan sonra ancak kiralama bedeli ödenmeden ve 6 aylığına 500 bin Euro'yu geçmeyecek şekilde maç başı ücretlere razı olacak bir forvet bulursak kiralayacağız. Daha yüksek bedelli bir oyuncu arayışına girmeyeceğiz, çünkü Mario Gomez gelecek sezon Beşiktaş forması giymeyi kabul etti" ifadesini kullandılar. (Fotomaç)