Günün transfer iddiaları (23.01.2017)

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:33:36 | Güncelleme: 10:37:54
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Aslan, Selçuk İnan’ın orta alanda alternatifi olabilecek ve ileride onun yerini alacak oyuncuyu Almanya’da buldu. Cimbom, Hoffenheim’ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay için düğmeye bastı. (Fanatik)
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Mitroviç'in transferi sırasında menajeriyle iyi ilişkiler kuran Beşiktaş, forveti de bir Hırvat futbolcuya teslim etmeye hazırlanıyor. Mandzukic'i Juventus'tan kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, olmazsa alternatiflere bakacak. (Milliyet)
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G.Saray'da yönetim bugün Podolski ve menajeri ile masaya oturacak. Sarı-kırmızılılar, Alman yıldızın bir an önce kararını vermesini istiyor. (Vatan)
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Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirerek orta saha takviyesi yapma kararı alınmasının Selçuk İnan'ı olumsuz etkilediği belirtildi. (Milliyet)
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Trabzonspor, Celta Vigo'dan ayrılmak isteyen Şilili orta saha oyuncusu Fabian Orellana'yı gündemine aldı. (Sabah)
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Obbi Oulare için Watford’la opsiyonlu kiralama konusunda ön anlaşma sağlayan yönetim, satın alma bedeli için 4 milyon Euro’luk (16 milyon TL) teklifte bulundu. Beşiktaş, bu isme ek olarak 2 sezon önce Shanghai’ye gönderdiği Demba Ba’yı da gündeme aldı. (Fanatik)
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Beşiktaş'ın Yunanistan ekibi Panathinaikos’ta kiralık olarak forma giyen Victor Ibarbo’nun peşine düştüğünü iddia edildi. (Fanatik)
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Gaziantepspor transferde atağa kalktı. Rusya’nın Ufa takımından Brezilyalı 10 numara Marcinho ile anlaşma sağlayan Kırmızı-Siyahlılar kaleci transferini de bu ülkeden yaptı. Güneydoğu ekibi Flamengo’nun 30 yaşındaki file bekçisi Paulo Victor’un transferini bitirdi. (Fanatik)
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Beşiktaş, bonservisi Shakhtar’da olan 21 yaşındaki Eduard Sobol’u sezon sonuna kadar kiralayacak. Transferin toplam maliyeti 650 bin euro. (Fotomaç)
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Porto, sezon başında Beşiktaş’a kiraladığı Aboubakar’ı yeniden kadroya katmak için çalışmalara başladı. Porto yönetiminin, Beşiktaşlı yöneticilerle görüşerek, 1.91 boyundaki Laurent Depoitre ile Aboubakar’ın takas edilmesi konusunda teklif sunduğu öğrenildi. (Fanatik)
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Sunderland'in Lens için 8 milyon Euro istemesi nedeniyle gelecek sezon için arayışlara başlayan Fenerbahçe, Lyon'dan Rachid Ghezzal'ı listesine dahil etti. (Fotospor)
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Jose Sosa’yı ikna etmek için bugün yıldız futbolcuyla bir görüşme daha yapacak Fenerbahçe, olumsuz cevap alması durumunda ise Juventus’un Sambacısı Hernanes’e yönelecek. Sarı-lacivertli yönetim, ara transfer dönemi bitmeden takıma 10 numara kazandırmakta kararlı. İki süper yıldızdan biri birkaç gün içinde Kadıköy'ün yolunu tutacak. (Takvim)
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Beşiktaş yönetimi, ara transfer dönemindeki forvet takviyesi için çalışmalarını yavaşlattı. Bunun nedeni ise Mario Gomez ile önümüzdeki sezon için şimdiden anlaşmaya varılması. Siyah beyazlı yöneticiler kapalı kapılan ardında, "Bu dakikadan sonra ancak kiralama bedeli ödenmeden ve 6 aylığına 500 bin Euro'yu geçmeyecek şekilde maç başı ücretlere razı olacak bir forvet bulursak kiralayacağız. Daha yüksek bedelli bir oyuncu arayışına girmeyeceğiz, çünkü Mario Gomez gelecek sezon Beşiktaş forması giymeyi kabul etti" ifadesini kullandılar. (Fotomaç)