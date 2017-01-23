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Ziraat Türkiye Kupası 6. hafta
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Ziraat Türkiye Kupası 6. hafta maçları

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 6. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası maçları neler? İşte tüm maçlar...

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:39:13 Güncelleme: 10:40:38

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 6. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Son haftanın bitmesinin ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura adını yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupasının 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

12.00 Tuzlaspor-Elazığspor (Tuzla Belediye Sahası)

14.00 Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor (Doğan Seyfi Atlı)

14.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor (15 Temmuz)

16.30 Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923 (Manisa 19 Mayıs)

18.30 Galatasaray-Anagold 24Erzincanspor (Türk Telekom Arena)

 

25 Ocak Çarşamba:

12.00 Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye Şehir)

14.00 Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği (Menemen İlçe)

14.00 Osmanlıspor-Kırklarelispor (Osmanlı)

16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

18.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler (Ülker Stadı)

20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

 

26 Ocak Perşembe:

12.00 Darıca Gençlerbirliği-Boluspor (Darıca İlçe)

12.00 Yeni Amasyaspor-Göztepe (Amasya 12 Haziran)

14.00 Şanlıurfaspor-Gaziantepspor (Şanlıurfa GAP Arena)

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Avni Aker)

18.00 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

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