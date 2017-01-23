TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ
23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Ziraat Türkiye Kupası
FUTBOL

Türkiye Kupası'da son haftanın hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak grup maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:51:03 Güncelleme: 12:51:51

 

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarının son haftasında yarınki maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 5 maçta düdük çalacak hakemler şöyle:

12.00 Tuzlaspor-Elazığspor: Gürel Uzuner

14.00 Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor: Mustafa Öğretmenoğlu

14.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor: Levent Balcı

18.30 Galatasaray-Anagold 24 Erzincanspor: Serkan Tokat

19.00 Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923: Abdulkadir Bitigen

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu yiyecekleri yıllarca yanlış kesip yedik!
YAŞAM

Bu yiyecekleri yıllarca yanlış kesip yedik!
Günün transfer iddiaları (23.01.2017)
FUTBOL

Lens gidiyor, o geliyor!
İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor...
FUTBOL

"Hoşçakal baba, hoşçakal büyük başkan"
Fenerbahçe - Başakşehir maçının yazar yorumları...
FUTBOL

"Abdullah Avcı zannetti ki..."