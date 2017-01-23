BOLUSPOR HABERLERİ
23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Boluspor Fuat Çapa başkan Necip Çarıkçı
FUTBOL

"Boluspor, Fuat Çapa ile yoluna devam ediyor"

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarına devam ettiklerini söyledi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 14:21:43 Güncelleme: 14:25:22

Pazar günü deplasmanda oynan ve 3-1 kaybedilen Sivaspor karşılaşmasının ardından Boluspor'un teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıracağı iddialarını AA muhabirine değerlendiren Çarıkçı, bu söylentileri kimlerin ve neden çıkarttığına bakmak gerektiğini, Boluspor'un 3 maçta teknik direktör değiştirecek bir kulüp olmadığını ifade etti.

Teknik direktör ile ilgili bu tür konuşmaların "tuhaf ve yanlış" olduğunu dile getiren Çarıkçı, "Boluspor Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yoluna devam ediyor." diye konuştu.

Çarıkçı, takımda sakat oyuncuların olduğunu, takıma yeni katılan oyuncuların da adaptasyon süreci için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar için yaklaşık 20-25 gün arasında bir süre lazım. Bu hafta sonu kendi sahamızdaki Elazığspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Bu maçtan sonra 15 günlük bir boşluk var. Bu süre içerisinde sakat olan oyuncularımız iyileşmiş ve takıma yeni katılan oyuncularımızın da adaptasyon süreci tamamlanmış olur."

Elazığspor maçını kazanmak istediklerini ifade eden Çarıkçı, bu maçtan sonra güzel günlerin kendilerini beklediğini sözlerine ekledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu yiyecekleri yıllarca yanlış kesip yedik!
YAŞAM

Bu yiyecekleri yıllarca yanlış kesip yedik!
Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri
MODA

Ünlülerin çok konuşulan kıyafetleri
Günün transfer iddiaları (23.01.2017)
FUTBOL

Lens gidiyor, o geliyor!
İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor...
FUTBOL

"Hoşçakal baba, hoşçakal büyük başkan"