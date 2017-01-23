Bayraklı Belediyesi tarafından, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in anısına Ege Bölgesi'ndeki 28 tane 10 yaş altı futbol takımının katılımıyla düzenlenen turnuva başladı.

Doğançay Futbol Tesisleri'ndeki turnuvaya katılan futbolcular sahaya "Bir bir hepimiz birer Fethi Sekin'iz" yazılı pankart ile çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından turnuvadaki ilk maçın başlama vuruşunu şehit polisin oğlu Murat Tolunay Sekin yaptı.

Futbolcular attıkları her golden sonra takım halinde asker selamı verdi. Turnuvanın ilk iki maçında Karşıyaka ile Göztepe ve Altay ile Altınordu Yamanlar karşılaştı.

Turnuva 27 Ocak Cuma günkü final mücadelesiyle tamamlanacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yaptığı açıklamada, şehit polis Fethi Sekin'in adını ve kahramanlığını yaşatmak istediklerini söyledi.

Fethi Sekin'in hain teröristlerle kahramanca çarpışarak Türkiye'yi büyük bir faciadan kurtardığını belirten Karabağ, "Onun için ne söylesek az. Bu olay bir kez daha bize gösterdi ki, bu ülkede kahramanlar hiçbir zaman bitmez, Bu ülke asla bölünmez. Buna izin vermeyiz. Şehidimizin ruhu şad olsun. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.