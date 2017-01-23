Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle büyük bir moral bulan Trabzonspor, Gaziantepspor maçıyla yeni bir döneme giriyor. Bordo Mavililer, ligin 19. Haftası'nda 29 Ocak Pazar günü saat 16:00'da konuk edeceği Gaziantepspor'u yeni stadyumu Şenol Güneş Stadı'nda ağırlayacak.



Trabzonsor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, ligin ikinci yarısındaki çıkışlarını devam ettirmek istediklerini belirterek "Deplasmanda Bursaspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle önemli puanlar alarak güzel bir başlangıç yaptık. Yeni transferlerimiz takıma önemli katkı sağladı. Temelleri sağlam olan bir takım kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin ve Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik zorluklara bakıldığında başkanımız sayın Muharrem Usta ve yönetim kurulumuz çok özverili bir çalışma yürütüyor" dedi.



"AVRUPA'DA OLMAYI ÇOK İSTİYORUZ"

Saral, Trabzonspor'un gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda olmasını çok arzu ettiklerini ifade ederek "Ligin ilk yarısında önemli puan kayıpları yaşadık. Ziraat Türkiye Kupası'nda şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Trabzonspor'un Avrupa'da olmasını çok arzu ediyoruz ama lig sonunda nerede olduğumuzu hep birlikte göreceğiz. Asıl gayemiz gelecek sezon zirveye oynayacak kadroyu kurmaktır. Her maç tek tek düşünüyoruz ve bu planlama ile ilerliyoruz. Matematiksel şansımızın devam ettiği her kulvarda sonuna kadar mücadele edeceğiz " diye konuştu.



"TRABZONSPOR'U YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Gökhan Saral, Spor Toto Süper Ligi'nin 19. Haftası'nda Gaziantepspor ile oynayacakları karşılaşmayı Şenol Güneş Stadyumu'nda oynayacaklarını hatırlatarak, bütün camiayı tarihe güne tanıklık etmeye davet etti. Saral, Trabzonspor'u yeniden ayağa kaldırmak istediklerini belirterek, "Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarını deplasmanda kazanan takımın, yeni stadyumda oynayacağı ilk maçta taraftar desteğini arkasında görmesi büyük bir moral olacaktır. Trabzonspor'u yeniden ayağa kaldırmak için destek olma günü o gündür. Camiamız sevdiği renklere destek olmak istiyorsa ve takımının yanında tarihi güne tanıklık etmeyi arzuluyorsa herkesi Gaziantepspor maçına bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Öte yandan Saral, bugün Trabzonspor Kulübü'nü temsilen Ankara'da Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün Başkanı İlhan Cavcav'ın cenaze törenine katılarak taziyede bulundu.

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