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"Samet Aybaba ile Mutlu Topçu isimleri üzerinde duruluyor"

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için ön görüşme yaptıkları Samet Aybaba'ya henüz resmi bir teklif sunmadıklarını ve akşam saatlerinde Bursa'da yapacakları toplantının ardından son kararlarını vereceklerini söyledi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:45:49 Güncelleme: 15:49:26

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Adanaspor maçında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılarda, teknik direktör arayışları da sürüyor. Samet Aybaba ile ön görüşme yapan Bursaspor yönetiminin, vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın cenaze töreninin ardından deneyimli teknik adam bir araya geleceği öne sürülmüştü.

"ANKARA'DA GÖRÜŞME OLMAYACAK"
Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, yaptığı açıklamada, "Samet Aybaba ile başkanımız ön görüşme yapmıştı. Başka isimlerle de görüştük. Bugün Ankara'da bir görüşmemiz olmayacak. Akşam saatlerinde Bursa'ya döndüğümüzde yönetim kurulumuz ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağız. Samet Aybaba ile Mutlu Topçu isimleri üzerinde duruluyor ancak başka bir isim de gündeme gelebilir. Yeni teknik direktörümüzü yarın açıklamak istiyoruz" dedi.

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