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Adanaspor Bayram Akgül
FUTBOL

Adanaspor 63 yaşında

Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül, "Adanaspor, birçok başarıya nail olmuş ve olacaktır" dedi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:08:25 Güncelleme: 16:53:18

Başkan Bayram Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, Adanaspor'un geride kalan 63 yılda şanlı, şerefli, saygı duyulan, onurlu ve her zaman etik değerlere sahip bir mazisinin bulunduğunu belirtti.

Akgül, şunları kaydetti:

"63 yıldır Türk sporuna hizmet eden takımımız Türkiye ve dünya çapında birçok başarıya nail olmuştur ve olacaktır.
Bu şanlı mazide Adanaspor'da gerek başkanlık yapmış gerek yönetici olarak görev yapan, alın teri döken, kulübün başarısı için emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Başta büyük Adanaspor taraftarı olmak üzere tüm Adanaspor camiasının kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutlarım."

 

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