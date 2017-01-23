Alanyaspor-Beşiktaş (CANLI YAYIN)

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ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ



STAT: Bahçeşehir Okulları Arena

SAAT: 20:00

HAKEM: Alper Ulusoy

YAYIN: BeIN SPORTS 1



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KARTAL LİDERLİK AŞKINA

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında liderlik için sahada... Son 2 haftada G.Antep ve Osmanlı’yı deviren Siyah-Beyazlılar, Alanya virajını da kayıpsız dönüp F.Bahçe’ye kaybeden Başakşehir’i geçerek zirveye kurulmayı hedefliyor. Geçen sezonun şampiyonu Kartal bu sezon sadece ligin ilk haftasında lider olmuştu.

ATIBA SINIRDA!

Beşiktaş’ın önemli oyuncularından Atiba Hutchinson, gördüğü 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Kanadalı oyuncu, bugünkü karşılaşmada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Atiker Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.