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Alanyaspor-Beşiktaş
FUTBOL

Alanyaspor-Beşiktaş (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk oluyor. Maçın canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da...

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:44:14 Güncelleme: 18:54:56

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ

STAT: Bahçeşehir Okulları Arena
SAAT: 20:00
HAKEM: Alper Ulusoy
YAYIN: BeIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KARTAL LİDERLİK AŞKINA
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında liderlik için sahada... Son 2 haftada G.Antep ve Osmanlı’yı deviren Siyah-Beyazlılar, Alanya virajını da kayıpsız dönüp F.Bahçe’ye kaybeden Başakşehir’i geçerek zirveye kurulmayı hedefliyor. Geçen sezonun şampiyonu Kartal bu sezon sadece ligin ilk haftasında lider olmuştu.

ATIBA SINIRDA!
Beşiktaş’ın önemli oyuncularından Atiba Hutchinson, gördüğü 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Kanadalı oyuncu, bugünkü karşılaşmada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Atiker Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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