Sergen Yalçın: Fenerbahçe maçı bizim için çok değerli

Sergen Yalçın, takımına Kadir Has Karpuzatan Tesisleri'nde yaptırdığı antrenmandan önce yeni transferleriyle bir görüşme yaptı. Kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Weliton'u takım arkadaşlarına, "Welliton'da yeni transferimiz" diye şaka yaparak tanıtan Sergen Yalçın, soğuk havada yapılan antrenman öncesi de basın mepsuplarına yaptığı açıklamada şunlardı söyledi:



"Hepimiz için yeni dönem. Ligdeki pozisyonlarımız şu an için çokta sağlıklı değil. Ligin bitimine uzun bir maraton var. Bu süre zarfında çok istediğimiz taraftarın bize destek olması. Tribünlerin takıma destek olması önemli. Taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Onlarla birlik ve beraberlik sağlayabilirsek Kayserispor'u istediğimiz yere getirebiliriz diye düşünüyorum."



Perşembe saat 18.00'de Beşiktaş'la Ziraat Türkiye Kupası maçını oynayacaklarını, ancak kupa yerine ligi tercih ettiklerini belirten Sergen Yalçın, açıklamasına şöyle vam etti:



"Ama bir şekilde kupada oynayacağız. Devam edebiliriz ama bizim için lig daha öncelikli. Onun için hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı bizim için çok değerli. Oynayacağımız maçların telafisi yok. Oynayacağımız maçlarda mutlaka puan ya da puanlar almak zorundayız. Maçlara bu doğrultuda hazırlanacağız. Bu hafta zorlu maçımız var. Yeni transferlerimiz var. Akhisar Belediyespor maçı nispeten olumlu geçti. Biraz daha dikkatli olsa idik kazanabilirdik. Bu maratonda deplasmandan puan almak önemli. İnşallah önümüzdeki süreç hepimiz için hayırlı olur. Biran evvel işimize sahip çıkacağız."



4 OYUNCU A TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Öte yandan, Kayserispor teknik kadrosu ile yönetim arasında yapılan görüşme sonrası sarı kırmızılı takım mevcut kadrodaki 4 oyuncunun A takım kadrosundan çıkarılmasına karar verdi. Kayserispor'un sezon başından bu yana kadrosunda yer alan Ufuk Budak, Mert Ilıman, Mert Özyıldırım ve Miladin Stevanoviç'den kendilerine kulüp bulması istendi.

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