Sahada ateş yaktılar!

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Siirt'ten gelen sporculara ayrıca ateş yakarak ısınmalarını sağladıklarını ifade eden Kardaş, "Hava çok soğuk. Siirt'ten gelen bayan futbolcularımız, burada üşüdüler. Siirt buradan daha sıcak. Biz de onlara battaniye getirdik. Yedek kulübesinde battaniyeyle üstlerini örttük. Daha sonra ateş yakarak ısınmalarını sağladık." diye konuştu.