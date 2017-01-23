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FUTBOL

Sahada ateş yaktılar!

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:47:57

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    TFF Kadınlar 3. Lig 8. Grup'ta Muş Yağmurspor ile Siirt Hasbeyspor, sıfırın altında 12 derecede Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sentetik Çim Sahası'nda karşılaştı.

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    Havanın aşırı soğuk olması nedeniyle yedek kulübesinde bekleyen futbolcular, zor anlar yaşadı. 

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    Özellikle konuk ekip Siirt Hasbeysporlu futbolcuların büyük sıkıntı yaşadıkları gözlendi.

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