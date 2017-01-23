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Ünal Aysal Galatasaray
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Ünal Aysal, Galatasaray'da yeniden başkanlığa aday olacak mı?

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, Dursun Özbek ve yönetimini eleştirdi. Aysal, yeniden aday olup olmayacağıyla ilgiliyse taraftarı işaret etti

23 Ocak 2017 Pazartesi, 19:39:19 Güncelleme: 19:40:49

Ünal Aysal, TRT Radyo'da açıklamalarda bulundu.

Aysal "Galatasaray'da seçim var, kuralar var. 'Ünal Aysal istedi, geliyor' diye bir şey olamaz. Taraftarın sesine kulak vermek zorundayız. İnanılmaz bir ileti yağmuru var. Geri dönme çağrısı ve özlem mesajları var. Şu anki yönetim de taraftarı dinliyor ve isteklere cevap vermeye çalışıyor" diye konuştu.

Aysal, yönetimin Jan Olde Riekerink tercihiyle ilgili ise "Benim seçtiğim teknik direktörler ile yeni yönetimin teknik direktör seçme tarzları farklı" dedi.

Galatasaray'ın eski başkanı, Riva ve Florya arazileri için yapılan anlaşmayı tehlikeli bulduğunu söylerken, "Galatasaray, yapılan anlaşma ile her şeyini verip, hiçbir şey almadan masadan kalkabilir. Dönemimdeki zararlarda büyük bir artış yoktu. Yapılan yatırımlar oldu ve bu normal bir durum. Özbek ve yönetimi, Galatasaray'a destek için geldi ama şu ana kadar iyi bir performans gösteremediler. Düzelebilir ama bu durum" açıklamalarını yaptı.

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