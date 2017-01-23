Adana Demirspor: 1 - Samsunspor: 0

ADANA DEMİRSPOR: 1 - SAMSUNSPOR: 0
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Süleyman Abay, Deniz Turgut, Mehmet Kapluhan
ADANA DEMİRSPOR: Emrullah, Servan, Mehmet, Pote, Sercan (Tufan dk. 80), Waldison, Onur, Oğuzhan, Raspopovic, Berkay (Grbic dk. 65), Serkan
SAMSUNSPOR: Furkan, Ndiaye, Murat (Vedat dk. 78), Göksu, Hasan (Zola dk. 86), Kenan, Kevin (Lumu dk. 61), Abdülkerim, Kone, Ahmet, Erkam
GOL: Pote (dk. 90+3) (Adana Demirspor)
KIRMIZI KART: Onur Akbay (dk. 77) (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Onur, Grbic (Adana Demirspor), Ahmet Burak, Abdulkerim, Kenan (Samsunspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
18. dakikada Adana Demirspor'da Waldison'un ara pasında Pote kaleci ile karşı karşıya kaldı. Pote'nin sert şutunda kaleci Furkan topu kornere çeldi.
25. dakikada Samsunspor'da Ahmet Burak'ın ortasında Kone gelişine vurdu Adana Demirspor savunmasından seken top kaleci Emrullah'ta kaldı.
42. dakikada Adana Demirspor'da Serkan'ın sol kanattan ortasında Pote'nin kafa vuruşunda kaleci Furkan son anda kornere çeldi.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
51. dakikada Samsunspor'da Hasan'ın ortasında Göksu'nun gelişine şutunda top üst direkten auta çıktı.
71. dakikada Sercan'ın ara pasında Pote çaprazdan vurdu, top kaleci Furkan'da kaldı.
89. dakikada Samsunspor'da Kenan'ın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90. dakikada Adana Demirspor'da Oğuzhan'ın yerden ortasında Pote gelişine vurdu top ağlarla buluştu: 1-0.