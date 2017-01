Fatih Altaylı: "Riekerink'in yerinde Merzifon'dan eşek olsa Yasin'i çıkarmaz"

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programının yorumcusu Fatih Altaylı, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu



"İLHAN CAVCAV ÖRNEK BİR YÖNETİCİ DEĞİLDİ"



"İlhan Cavcav'a Allah rahmet eylesin ama ben bir şehide daha çok üzülüyorum. Bu kadar abartacak ne var? 38 senede kaç teknik direktörle çalışmış?. 38 sene başkansın. Herkese örnek oldu, şampiyon mu oldu? Şampiyonlar Ligi'ne mi katıldı? Elbette üzülüyoruz. Elbette bir insanın kaybı hoş değil. Hepimiz öleceğiz. Abartma huyumuz var. O kadar da örnek bir yönetici olduğunu düşünmüyorum. Şampiyon değilsin. Çok örnek alınacak bir spor yöneticisi olduğunu düşünmüyorum. Diyecekler ki 'vay ölenin arkasından konuşuyorsun', ben o hayattayken de bunları söylüyordum. Örnek değil."



"CÜNEYT ÇAKIR'IN HAKEMLİĞİ ADİ VE KARAKTERSİZ"



"Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında öne çıkanı herkes biliyor. Türkiye'nin en kötü hakemi sahneyi aldı. Cüneyt Çakır denen adamın hakem olmadığını yıllardır söylüyorum. Cüneyt Çakır'ın kendisi değil ama hakemliği adi ve karaktersiz... Hakemlik siyaseti yapıyor. Bütün kötülüğü ile kalitesizliğini hakemliği ortaya çıktı. Galatasaray'da bir adam gol attı. Televizyonda izleyince eliyle almadığı belli. Diyor ki elle mi attın? Bir de diyor ki futbolcular beni yönlendirdi. Sen futbolcuları yönlendireceksin. Faullerde oyuncuya sorarsın. Şunu merak ediyorum; UEFA bu adamı görmüyor mu? UEFA bunların sahadaki atletizmine hayran olmuş. Şimdi o poziyonda bir karar verir."



"Böyle rezil bir hakem ayda 30 bin lira maaş alıyor. Yuh artık kardeşim. İki maç üst üste bu kadar rezillik olmaz. Sezon sonuna kadar bir daha maç falan görmemesi lazım. Ama öyle bir lobisi var ki, haftaya yine maç verecekler, onu da batıracak. Artık kendisine aşık olmuş. Burada baskı altına sokuyor kendini. Karakteri zayıf olduğu için. Medya, orası burası, federasyon, dengeler. Siyaset yapıyor diyorum sana ya."



"RIEKERINK'İN HOCA OLMADIĞINI SONSUZA KADAR SÖYLEYECEĞİM"



"Karabük maçı Galatasaray'ın bu sezon futbola benzer bir şey oynamaya çalıştığı bölümlerden bir tanesiydi. 10-12 dakika kadar bir şey oynamaya çalıştılar. Fakat takım bundan vazgeçti. Niye bilmiyorum. Bu Riekerink'in hoca olmadığını sonsuza kadar söyleyeceğim. Şampiyon olsa da söyleyeceğim. Bu adam hoca moca değil. Sahaya çıkan kadroya bak. Galatasaray, bu Josue'nin oynadığı herhangi bir maçı kazanamaz. Ayhan Akman'ı koysan daha iyi. Ona lisans çıkartıp Ayhan'ı alsan yemin ediyorum daha iyi. 90 dakika içinde Josue ne yaptı abi? Bir tane pas, pres, şut, gol. 10 kişi oynattı takımı."



"RIEKERINK'İN YERİNDE MERZİFON'DAN EŞEK OLSA YASİN'İ ÇIKARMAZ"



"Riekerink denen zat oyuncu değişikliği yapıyor, Yasin'i çıkartıyor. Oyundan aldığı adam 2,5 kontra atağın 2'sini yapan, golü atan, rakibi rahatsız eden tek Galatasaraylı. Desen ki saha kenarına Merzifon'dan eşek getirsen, şu maçı seyret desen ve izlese anırarak, maçın 65. dakikasında "Ey eşek, bu oyunda sahadan kimi çıkarmayayım?" desen, o bile "Saçını toplamış, onu çıkarma" der. Bizim Mezifonlu eşeğin çıkarmayacağı Yasin'i Hollandalı Riekerink çıkardı. Yuh. Bu Riekerink'i Merzifon'a gönderelim, Merzifon'dan da eşek getirelim böylelikle hak yerini bulmuş olur."



"LEVENT NAZİFOĞLU TANINSIN DİYE YÖNETİCİLİK YAPIYOR"



"Levent Nazifoğlu neden yöneticilik yapıyor biliyor musun? Bütün otoparkçılar, restoranlar onu tanısın yer bulsun. Başka bir şey yok. Levent Nazifoğlu kim ya? Koca Galatasaray'da onu konuşacaksak yazık ya. İhtiyaç molası verilen yerde röportaj vermiş, TV programları ihtiyaç molasında seyredilecek içerikte yapıldığından, Nazifoğlu'nun da çişe giderken konuşması normal..."



"LINNES VE CAVANDA SAKAT DEĞİL AMA İKİSİ DE REZALET"



"Bu yönetimin sağ kanada aldığı Linnes'in yerine bu sene kimi aldılar? Trabzon'un bedavaya elinden bıraktığı Cavanda'ya 2 küsür milyon Euro bonservis verdiler. Hala Sabri oynuyor. İşin ilginci Sabri takımın en iyisi. Nerede abi? Neredeler? Bu mu senin transfer anlayışın? Bedava olur, altyapıdan adam almışsındır anlarım. Dünya kadar para vermişsin. Serdar Aziz'i hadi boşver. Linnes, Cavanda sakat değil ikisi de rezalet. Bence Cavanda oynatılabilir adam diye düşünüyorum."



"DURSUN ÖZBEK BECERİKSİZ VE BASİRETSİZ. SÖZ VERMEK GÖZ VERMEYE BENZEMEZ"



"Başkan beceriksiz ve basiretsiz. Çünkü bilmiyor konuları. Mevcut haliyle anlatılandan kanaatim şudur; Emlak Konut yarın dedi ki, "Ya Galatasaray bu ihaleye çıktım hiçbir müteahhit girmedi. Teklif gelmedi. Sana da sözüm var 508 milyona al" derse bunu nasıl önleyebilirsin? İyi niyetli düşünmek gerekir ama her zaman da iyi niyetli düşünemezsiniz. Ben ne bileyim abi Emlak Konut'un dürüst davranacağını? Ticarette böyle bir şey olabilir mi? Bilemem ki. Satamaz bunu. Hükümet de der ki "Alın araziyi, verin Galatasaray'a" bunu nasıl engelleyeceksiniz? Bu sözleşme hazır hale geldikten sonra yönetim tarafından imzalanmadan Galatasaray Genel Kurulu'na getirecek. Galatasaraylı ticaret hukukçuları var. Bakacaklar. Dursun Özbek'in meşhur oteli var. Galatasaray'a yılda 5 milyon dolar getirecekti. Ne oldu? Kaba inşaat halinde duruyor. Nerede bu abi? Turizmin bu halinde 5 milyon dolara kime kiraya vereceksin? Kimse vermezse ben kiralarım diyordu hadi desene. Sözü var. Söz vermek göz vermeye benzemez."



"FENERBAHÇE DE GALATASARAY DA OLAĞANÜSTÜ BORÇLU"



"Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılan Galatasaray'dan fazla para kazanmış. Her iki kulüp de olağanüstü borçlu. Bunu çevirme kapasitesi Fenerbahçe'de daha fazla görünmekle beraber batma riski taşıyan iki kulüp arasında Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA'nın listesinde. Ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın üzerinde. Diyelim ki UEFA bu süreyi tanıdı. Peki bu UEFA'nın süre tanıması kulüpleri batmaktan kurtaracak mı? Senin gelirlerin TL. Sen futbolcularınla Euro üzerinden anlaşıyorsun. Masrafların artıyor, içerideki giderlerin artıyor. Ne olacaksın abi sen?"



"MUSTAFA DENİZLİ KONSANTREYKEN TÜRKİYE'NİN EN İYİ HOCASI"



"Mustafa Denizli'nin konsantre olduğu dönemlerde Türkiye'nin en iyi teknik direktörü olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman konsantre sorunları yaşamış olabilir. Ama futbol takımındaki genel kaliteyi yükseltme bakımından dahi düzeyinde iyi bir teknik direktördür. Bu da yönetimlerle kurduğu ilişkilerle ilgilidir."



"BİR ÜLKE AZ GELİŞMİŞSE BİR KURUMUN İYİ OLMASI TESADÜFTÜR"



"Bütün hakemlerimiz kötü. 'Az gelişmişlik, bir bütündür' derler. Bir ülke az gelişmişse bir kurumun iyi olması tesadüftür. Kulüplerimiz borç batağında, şampiyonluktan kopuklar, tribüne bakıyorsun 55 bin kişilik Fenerbahçe stadına 24 bin kişi gelince zil takıp oynayacağız. Böyle bir durumda ne diyeceğiz? Ne yapacağız? Bu futbol kalitesiyle kaç kişi maç izliyor? Spor programları dediklerinin sporla alakası yok."



"FENERBAHÇE, EMRE BELÖZOĞLU'NUN POPOSUNA ÇOK FAZLA PUAN BORÇLANDI"



"Fenerbahçe, Emre'nin poposuna çok fazla puan borçlandı. Galatasaray tek kale oynuyor, Johnson frikik kullanıyor, Emre'ye çarpıyor ve gol oluyor. Dün de aynı şekilde Emre'ye çarpıp gol oluyor. Türkiye liginin bu sene izlediğim en kötü maçı dersem abartmış olur muyum? Gel en yakın halı sahaya gidelim orada da mücadele var. Başakşehir maçını kaybederse Fenerbahçe, şampiyonluktan uzaklaştığı gibi ilk 2 ihtimalini de kaptırıyordu."



"CÜNEYT ÇAKIR PENALTIYI EZİKLİĞİNDEN VERİYOR"



"Fenerbahçe'nin tavrı ilginç. Kendi lehine olan hataları hata olarak görmez, aleyhine olanları da dünyanın en önemli hatası gibi görür. Aziz Yıldırım'ın cezaları uygulansa bir kaç yıl stada gidememesi gerek... Bir hakemin yanlış penaltı kararı vermesini önemsemem. Çakır istisna. Penaltıyla alakası yok, ezikliğinden veriyor. Cüneyt Çakır, Galatasaray'a taçtan gol verdi kardeşim. Orada kaybettiği averajdan ötürü şampiyonluğu kaybedebilirdi."



"FUTBOLCULAR DA TFF BAŞKANLIĞINA SOYUNSUN"



"Futboldan gelen bir sürü federasyon başkanımız oldu geçmişte. Bu çocuklar kaliteli. Bu adamlar doğru dürüst adamlar. Hemen hemen tamamını tanırım, hepsine güvenirim. Hata yapmayacaklar mı? Bir sürü şey olacak. Bunlar sporcu çocuklar, iyi çocuklar. Futbolcular yorumculuk vs. ile hep para işlerinde olduğundan, basketbol federasyonundaki görüntü TFF'de yaşanmaz... Futbolcular da bu işe soyunsunlar. Biz niye orada yokuz diye düşünsünler. Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı olsun isterim ama, Fenerbahçe menajeri gibi davranan adama nasıl güvenilir?"

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER