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Tolgay Arslan'dan Trabzonspor açıklaması!

Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Alanyaspor maçının ardından Trabzonspor'a transfer olacağı iddialarına cevap verdi

24 Ocak 2017 Salı, 00:07:17 Güncelleme: 00:11:59

İşte Tolgay'ın açıklamaları...

"Trabzonspor'u ben de duydum. Başka da takımlar var. Bir haftayı bekliyorum. Kesin kalacak mıyım, gidecek miyim konusunu kimseyle konuşmadım. Gitme niyetim yok. Burada çok mutluyum. Ancak eğer benim ve kulübüm için iyi bir teklif gelirse, kulüp de 'gidebilirsin' derse masaya otururuz. Veya kulüp derse 'gel masaya oturalım, sözleşme yenileyelim', yine konuşuruz. Dediğim gibi Beşiktaş'ın topçusuyum."

Tolgay Arslan bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 24 resmi maçta görev alırken, 2 asist yaptı. Bu sezon siyah beyazlı formayla golü bulunmayan Tolgay, Spor Toto Süper Lig'de ise yine toplamda 16 müsabakada forma giydi.

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