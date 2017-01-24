Şenol Güneş: "Hakemlere üzülüyorum"

Bugün kolay bir galibiyet elde ettiklerini dile getiren Güneş, bundan sonraki maçalrın daha zor olduğunu dile getirdi.

Güneş'in açıklamaları şöyle...



"Skora baktığımızda alınan puanlar önemli. Saha içerisinde eksiğimiz vardı. Kağıt üzerinde favoriydik. Sahada da bunu sonuç olarak aldık. 0-0 iken yaptıklarımızı 4-1’den sonra yapmadık. Daha çok pozisyon üretmeliydik. Rakibe pozisyon verdik. Onları gidermeliyiz. Bundan sonra daha zor maçlar var. Konyaspor ile zor bir maç oynayacağız. Bu maçı ve Karabükspor maçını geçersek olumlu şeyler düşünebiliriz."

"Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Ömer hazır değildi. Geçen maçta fizik olarak iyi değildi. Kayseri maçında oynatmak istiyorum. Talisca’yı öne aldım. Forvetsiz oynadık. Skor 1-0 olunca böyle bir hamle yaptık. Cenk’in belinde spazm oldu. Oyunun başında olmuş. Golden sonra artmış. Tedbir amaçlı çıkardık. Şu anda rahat değil."

"Hakemlere üzülüyorum. Baskıdan etkileniyorlar. Geçen maçta da aynı şeyler oldu. Hakemler yaptığı hatalar ile kendilerini zor duruma düşürünce üzülüyorum. Ben kulübeden görüyorum. Hakemler daha net görmeli. Anlık tepkilerimiz daha aza inmeli. Penaltı pozisyonu ile birlikte oyunun dengesi birden bozuldu. Geçen haftada kart veya penaltı verilmedi. Hata olabilir ama niyet okunmaya başlandı. Devam etmesi doğru değil."

"Transfer ile ilgili ben konuşmuyorum. Ben hiçbir şey konuşmuyorum. Benim ağzımdan yazılanlar doğru değil. Ben susuyorum. Ağzımdan bazı şeyler yazılıyor, ben bunları yönetime söylüyorum. Kimseye konuşmam."