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Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş'e övgüler!..

Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, 4-1'lik Alanya galibiyetinin ardından teknik direktör Şenol Güneş'e övgüler yağdırdı

24 Ocak 2017 Salı, 00:23:41 Güncelleme: 00:27:29

Attığı golden sonra sevincini Şenol Güneş ile paylaşan Quaresma, maç sonrası şunları söyledi:

"Liderliğe oturduğumuz için çok mutluyuz ama önümüzde daha çok maç var. Takım olarak devam edersek, yolumuza böyle devam ederiz. Hocamız insan olarak örnek aldığımız bir insan. Her şeyimiz onun için. Hocayla bugüne kadar hiçbir zaman problem yaşamadım. Uzun süre Beşiktaş'ta Şenol hoca ile çalışmak istiyorum. Hiçbir sıkıntı yok aramızda. Hocamız her şeyimiz."

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