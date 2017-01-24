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Tunus ve Senegal çeyrek finalde!

2017 Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nun son maçlarında, Zimbabve'yi 4-2 yenen Tunus ve Cezayir ile 2-2 berabere kalan Senegal, çeyrek finale yükseldi

24 Ocak 2017 Salı, 00:30:36 Güncelleme: 00:33:20

Gabon'da düzenlenen turnuvada, B Grubu'nun 3. ve son karşılaşmaları oynandı.

Zimbabve ile Tunus, başkent Libreville'de karşılaştı. Tunus, Sliti'nin 9, Msekni'nin 22, Khenissi'nin 36 ve Khazri'nin (penaltı) 45. dakikada attığı gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Zimbabve'nin golleri ise 42. dakikada Musona ve 58. dakikada Ndoro'dan geldi.

Çaykur Rizespor'da top koşturan Tunuslu Mohamed Ali Yakoubi, forma şansı bulamadı.

Diğer mücadelede ise gruptan çıkmayı garantileyen Senegal, Cezayir ile Franceville kentinde karşı karşıya geldi.

Cezayir, 10. dakikada Slimani'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Senegal, Papakouli Diop'un 44. dakikadaki golüyle skora dengeyi getirdi ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi. 52'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cezayirli Slimani, skoru 2-1'e getirdi. Senegal, rakibine Moussa Sow'un 54. dakikada kaydettiği golle cevap verince maç 2-2 tamamlandı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Sow 90, Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Badou N'Diaye de 78 dakika oyunda kaldı. Senegal Milli Takımı'nda Çaykur Rizesporlu kaleci Abdoulaye Diallo ve Aytemiz Alanyasporlu Lamine Gassama ise forma giyemedi.

Grup maçları sonunda 7 puana ulaşan Senegal, lider, 6 puan toplayan Tunus da 2'nci olarak çeyrek finale çıktı. Senegal, A Grubu'nun 2'ncisi Kamerun, Tunus ise A Grubu lideri Burkina Faso ile eşleşti.


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