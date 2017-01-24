Ersun Yanal yönetiminde sezon başındaki hedefler çok büyüktü, ancak üst üste alınan kötü sonuçlar Trabzonspor’da bir sezonun daha hüsranla noktalanacağını işaret ediyordu.



Bu nedenle harekete geçen yönetim, devre arasındaki nokta transferlerle Bordo-Mavililer’i ayağa kaldırdı. Karadeniz ekibi güzel oyunla önce Bursa’yı, ardından Kasımpaşa’yı yenip hem özgüven depoladı hem de taraftarına güzel günleri müjdeledi.



‘ŞAHAN’E AĞABEY!

Beşiktaş’tan gelen Olcay Şahan enerjisiyle, aldığı sorumlulukla ve genç oyunculara yaptığı ağabeylikle kısa sürede Bordo-Mavililer’in sevgilisi oldu. 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı da Trabzon’a gençlik ateşi kattı.



İkinci devrenin ilk sınavında Bursa karşısında 1 gol atıp, 1 de asist yapan Yusuf, Kasımpaşa maçında da 1 asiste imza attı. Genç oyuncu, gösterdiği performansla hocası Ersun Yanal’ı oldukça mutlu etti.



‘BEK’LENEN OLDU

Yeni transferler Emmanuel Mas ve Joao Pereira performanslarıyla Bordo-Mavililer’e aranan kan oldu. Sağ beke monte edilen 32 yaşındaki Pereira kalitesini hissettirdi, oyunu 70 metrede oynayarak Dani Alves’i andırdı.



Lizbon’dan alınan Portekizli oyuncu, taraftara “İşte budur” dedirtti. 28 yaşındaki sol bek Mas’ın hareketli oyunu Fırtına’ya ateşledi. Savunmada ve hücumda büyük katkı veren Arjantinli, performansını Kasımpaşa maçında golle süsledi. Oluşan güzel hava Bordo-Mavili camiayı heyecanlandırmaya yetti.



HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ

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