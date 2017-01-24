Trabzonspor'da Orellana harekatı!

Alternatifli listeyle transfer çalışmalarına devam eden Trabzon yönetiminin, La Liga ekiplerinden Celta Vigo’da forma giyen Fabian Orellana ile ilgilenmeye başladığı öğrenildi.

Bordo-Mavililer’in, sağ ve sol kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Şilili futbolcu için öncelikli olarak kiralama yoluyla teklif yapacağı bildirildi.

Şili Milli Takımı’nda da görev yapan 30 yaşındaki Orellana, bu sezon Celta Vigo ile 9 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Deneyimli oyuncunun, kulübü ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Orellana’nın, teknik direktör Eduardo Berizzo ile arasında sorunlar olduğu ifade edildi.

TRABZON'DA ARA YOK

Kasımpaşa’yı yenen Trabzon, ara vermeden perşembe günü kupada oynayacağı Konya maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular salonda çalışırken, diğer futbolcular ise kondisyon çalıştı.

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