Kupada hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupa maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

12.00 Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Engin

14.00 Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği: Onur Karabaş

16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir: Bülent Birincioğlu

17.00 Osmanlıspor-Kırklarelispor: Bahattin Şimşek

18.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler: Özgüç Türkalp

20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Kutluhan Bilgiç

26 Ocak Perşembe:

12.00 Yeni Amasyaspor-Göztepe: Özkan Çeliker

14.00 Şanlıurfaspor-Gaziantepspor: Volkan Bayarslan

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Boluspor: Sarper Barış Saka

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler

18.00 Kayserispor-Beşiktaş: Çağatay Şahan