Tuzla lider olarak üst turda

Tuzlaspor: 1 - Elazığspor: 1

Stat: Tuzla Belediye

Hakemler: Gürel Uzuner, Emin Yıldırım, Önder Yılmaz

Tuzlaspor: Murat Hocaoğlu, Ferhat Çoban, Bülent Uzun (Dk. 8 Birkan Öksüz), Şahin Aygüneş (Dk. 57 Doğan Ateş), Anıl Sarak, İbrahim Ethem Sevinç, Ozan Papaker, Muharrem Efe, Tuncay Fındıkçı, Melik Derin, Tolunay Yurtseven (Dk. 79 Kıvanç Salihoğlu)

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Berk Yıldız, Mesut Saray, Adem Alkaşi, Timur Bayram Özgöz, Yunus Gül (Dk. 44 Çağrı Ortakaya), Binya, Youssef Yeşilmen, Chehoudi, Onur Alsu

Goller: Dk. 63 Melik Derin (Tuzlaspor), Dk. 73 Timur Bayram Özgöz (Elazığspor)

Sarı kart: Dk. 19 Youssef Yeşilmen (Elazığspor)

Tuzlaspor, E Grubu'nu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle Galatasaray'ın önünde lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Elazığspor ise 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle son sırada kaldı ve kupaya veda etti.