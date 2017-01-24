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Demba Ba
FUTBOL

Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönüyor. Demba Ba, pazartesi günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek

24 Ocak 2017 Salı, 15:01:52 Güncelleme: 15:36:40

Demba Ba, Beşiktaş için pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek.

1 yıl süren Çin kariyerinin ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir sakat olan Ba, yeniden çalışmalara başlamıştı.

Beşiktaş yönetimine sakatlığının düzelmesinin ardından mesaj gönderen Ba, siyah-beyazlı formayı giyebileceğini iletmişti.

Eğer Demba Ba'nın sağlık kontrollerinden herhangi bir pürüz çıkmazsa, başarılı golcü resmi sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 4-1 yendiği mücadele sonrası, ikinci Başkan Ahmet Nur Çebi, "Demba Ba gittiği günden bu yana gönlü burada olan bir futbolcu. Her zaman Beşiktaş'a gelmek istiyor. Gittiği günden beri dönmek istiyor" ifadelerini kullanırken, Metin Albayrak ise " İyi bir Demba Ba'ya kimse hayır diyemez" demişti.

Alınan bilgilere göre Demba Ba için Shangai Shenhua'ya Beşiktaş'ın herhangi bir ücret ödemeyeceği de gelen haberler arasında.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 19 saat önce
    EWİNE HOŞ GELDİN ABİİİİİ :)) SEN BURAYA AİTSİN 'BA'BA :)
  • Misafir 20 saat önce
    İŞTE KAPKARAKARTAL
  • Misafir 20 saat önce
    yaş kaç 1 yıldır oynamıyo
  • Misafir 20 saat önce
    süper olur
  • Misafir 20 saat önce
    olamaz imkansız
  • Misafir 20 saat önce
    işte buu !
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