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PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

Kurul, sarı-lacivertli kulübe 100 bin lira para cezası verdi

24 Ocak 2017 Salı, 16:53:41 Güncelleme: 16:55:06

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 100 bin lira paraya cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile oynadığı maçta, belgelerin haksız kullanılmasından dolayı Fenerbahçe'ye 100 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

PFDK'nın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile yaptığı maçta, 6. bayrak direğini bulundurmamasından dolayı Gaziantepspor'a da 15 bin lira para cezası verdiği duyuruldu.

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