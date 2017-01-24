Galatasaray: 6 - 24 Erzincanspor: 2 | MAÇ SONUCU

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Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son maçında Galatasaray evinde Anagold 24 Erzincanspor'u ağırladı.

Maça çok hızlı başlayan Sarı-Kırmızılılar, 4 ve 10'da Podolski'nin golleriyle 2-0'ı buldu. Ancak çabuk toparlanan Erzincanspor 16'da Yasin ve 25. dakikada Ahmet Kaan ile eşitliği sağladı: 2-2.

27'de Garry Rodrigues bir kez daha Cimbom'u öne geçirirken, 4 dakika sonra Nigel de Jong kırmızı kart görerek takımını soyunma odasına 10 kişi gönderdi.

İkinci yarıda da Galatasaray ve Lukas Podolski fırtınası devam etti. Alman yıldız 51, 55 ve 63'te attığı 3 golle durumu 6-2'ye getirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan farklı üstünlükle galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 11 yapan Galatasaray, gruptan Tuzlaspor'un ardından ikinci olarak çıkarken son 16 turunda Medipol Başakşehir ile eşleşti.

Erzincanspor ve Elazığspor ise kupaya veda etti. Galatasaray ve Başakşehir'in karşılaşacağı son 16 turu tek maç eleme usulüyle oynanacak.

GALATASARAY: 6 - ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: 2

STAT: Türk Telekom Arena

HAKEMLER: Serkan Tokat, Erdem Bıyık, Engin Erdem

GALATASARAY: Cenk Gönen, Sabri Sarıoğlu (Dk. 72 Cavanda), Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya, Linnes, De Jong, Josue, Rodrigues, Sneijder, Bruma (Dk. 65 Yasin Öztekin), Podolski (Dk. 84 Kerem Çalışkan)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Ahmet Burgaz, Alparslan Çapar, Ömer Serbest, Safa Yıldırım, Cebrail Serçek, Oğuz Küçük (Dk. 70 Erdi Kasapoğlu), Cenk Sarıtaş (Dk. 58 Güney Atılgan), Yasin Dülger, Ahmet Kaan Ergün, Ali Han Tunçer, Zeynel Alkan (Dk. 63 Ahmet Güney)

GOLLER: Dk. 4, 10, 50, 55 ve 63 Podolski, Dk. 27 Rodrigues (Galatasaray), Dk. 15 Yasin Dülger, Dk. 25 Ahmet Kaan Ergün (Anagold 24 Erzincanspor)

KIRMIZI KART: Dk. 31 De Jong (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 14 Ömer Serbest, Dk. 60 Safa Yıldırım, Dk. 90 Ahmet Burgaz (Anagold 24 Erzincanspor), Dk. 63 Josue (Galatasaray)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

4. dakikada Galatasaray öne geçti. Sneijder'in ara pasıyla topla ceza sahasına giren Podolski, meşin yuvarlağı karşı karşıya kaldığı kaleci Ahmet Burgaz'ın sağından filelere yolladı: 1-0

10. dakikada Galatasaray, skoru 2-0 yaptı. Josue'nin ara pasıyla ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Podolski, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu.

15. dakikada Anagold 24 Erzincanspor farkı 1'e indirdi. Oğuz Küçük'ün pasıyla sağdan ilerleyen Yasin Dülger, uzak mesafaden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 2-1

25. dakikada Anagold 24 Erzincanspor skoru eşitledi. Sağ çaprazda serbest vuruş kullanan Cenk Sarıtaş'ın şutunda, savunmaya çarpan top ceza sahasında Ahmet Kaan Ergün'ün önünde kaldı. Bu futbolcu, topu düzelttikten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-2

27. dakikada Galatasaray tekrar skoru lehine çevirdi. Sarı-kırmızılı takımın sağdan gelişen atağında Linnes'in ortasında, ceza sahasında Podolski'nin gelişine yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top altıpas önündeki Rodrigues'te kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

50. dakikada Galatasaray yeniden farkı 2'ye çıkardı. Bruma ile verkaça girerek ceza sahasına giren Podolski, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 4-2

55. dakikada Galatasaray 5. golü buldu. Linnes'in soldan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin penaltı noktasına yakın bölgeden gelişine yaptığı vuruşta, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-2

63. dakikada Galatasaray skoru 6-2 yaptı. Savunmada Safa Yıldırım'ın hatalı pasında ceza yayı içinde topu kontrol eden Podolski, ceza sahasına girdikten sonra aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ahmet Burgaz'ın üzerinden filelere yolladı.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'u konuk ettiği son hafta maçına ideale yakın bir kadroyla çıktı.

Karşılaşmada alacağı beraberlikte bile üst tura çıkma hakkı elde edecek sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Jan Olde Riekerink, çok büyük bölümü as oyunculardan oluşan bir 11'le takımını sahaya sürdü.

Takımın as file bekçisi Fernando Muslera'nın kadroda yer almadığı Galatasaray'da kaleye Cenk Gönen geçerken, savunmada ise Sabri Sarıoğlu, Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya ve Martin Linnes forma giydi. Savunmanın önünde De Jong ve Josue, kanatlarda ise Garry Rodrigues ve Armindo Bruma görev aldı. Forvet arkasında Wesley Sneijder'in oynadığı sarı-kırmızılı takımın ileri ucunda ise Lukas Podolski sahaya çıktı.

SELÇUK VE YASİN YEDEKTE

Jan Olde Riekerink, takımın as oyuncularından Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'i yedekler arasında tuttu. Hollandalı teknik adam, Fernando Muslera'nın yanı sıra Eren Derdiyok ve Lionel Carole'ü de maçın kadrosuna almadı.

Cezalı Hakan Balta ile tedavilerine devam edilen Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Serdar Aziz'in de kadrosunda bulunmadığı sarı-kırmızılı takımın diğer yedekleri ise Ahmet Şen, Kerem Çalışkan, Soner Gönül, Birhan Vatansever ve Luis Cavanda oldu.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Anagold 24 Erzincanspor ile yaptığı maça ilgi göstermedi. Karşılaşmanın oynandığı Türk Telekom Arena'nın tribünlerinde çok az sayıda sarı-kırmızılı taraftar yer aldı.

PODOLSKI'DEN KARİYER REKORU

Karşılaşmada 5 kez ağları havalandıran Galatasaray Alman futbolcusu Lukas Podolski, kariyerinde ilk defa bir resmi maçta 5 gol attı. Alman futbolcu, Anagold 24 Erzincanspor maçında attığı 5 golle bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını da 10'a çıkardı.

Podolski, üçüncü eleme turunda Dersimspor ile oynanan maçta 3, geçen hafta grupta yapılan Elazığspor maçında ise 2 kez ağları havalandırmıştı. Lukas Podolski, bu sezon Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde ise 3 kez gol sevinci yaşadı. Maçın 84. dakikasında yerini Kerem Çalışkan'a bırakan Alman futbolcuya, tribünler sevgi gösterisinde bulundu.

NIGEL DE JONG AKHİSAR MAÇINDA YOK

Galatasaraylı futbolcu Nigel de Jong, karşılaşmanın 31. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşmanın 24. dakikasında ilk sarı kartını gören Hollandalı oyuncu, rakibine yönelik hareketi nedeniyle 31. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen De Jong, takımının, Spor Toto Süper Lig'de 28 Ocak Cumartesi günü Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

GARRY RODRIGUES İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı forma altındaki ilk golünü Anagold 24 Erzincanspor'a attı. Sarı-kırmızılı takımın, devre arasında Yunanistan'ın PAOK ekibinden renklerine dahil ettiği Rodrigues, karşılaşmada takımının 3. golünü kaydetti.

Öte yandan, karşılaşmanın 65. dakikasında yerini Yasin Öztekin'e bırakan Bruma, soyunma odasına gitmek isterken, teknik direktör Jan Olde Riekenik, Portekizli futbolcuyu yedek kulübesine oturttu.