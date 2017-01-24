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Rodallega
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Rodallega Trabzonspor'da

Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega'nın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü ile anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi

24 Ocak 2017 Salı, 17:30:36 Güncelleme: 20:30:46

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez'in kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca profesyonel futbolcumuz Mustafa Yumlu'nun, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne bedelsiz olarak kesin transferine izin verilecektir" denildi.

Kolombiyalı futbolcu Rodallega, Akhisar Belediyespor formasıyla 51 lig maçında 23 gol atmıştı.

RODALLEGA 2.5 YIL İÇİN 4 MİLYON EURO ALACAK
Trabzonspor, ayrıca Hugo Rodallega ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı ve Kolombiyalı golcünün toplamda 4 milyon Euro alacağını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda şöyle denildi;

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez arasında, 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2016-17 futbol sezonu için 800 bin Euro garanti ücret, 2017-18 ve 2018-19 futbol sezonu için ise 1 milyon 600 bin Euro garanti ücret ödenecektir."

Hugo Rodallega, Trabzonspor formasını giydi

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 saat önce
    trabzonsporun gol sorununu umarım çözülür
  • Misafir 4 saat önce
    amma dev transfer ha sankı barcelonadan geldı
  • Misafir 21 saat önce
    kaynakda paylaşsaydınız keşke.ayıp
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