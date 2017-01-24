2014-15 sezonuna göre gelirlerini 180 milyon Euro arttırarak 689 milyon Euro toplam gelir ile Deloitte Para Ligi içerisindeki en zengin kulübü unvanını geri alan İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, 75 bin kişilik stadı Old Trafford tribünlerinde engelli taraftarları için kapasite düşürme pahasına yeni bir düzenlemeye gidiyor.



Engelli taraftarlar ve bakıcıları için hâlihazırda 170 kişi olan doğu tribünündeki kapasiteye ilave olarak 300 koltuk daha eklemek isteyen Manchester United yönetimi bunun için 2600 kombineli taraftarının yerini de değiştirecek.

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) ile Manchester United Engelli Taraftarlar Birliği (MUDSA) arasındaki görüşmelerin ardından Stat Erişim Yönetmeliğine uygun olarak planların duyurusu yapıldı.

Ağustos 2017'de tamamlanması beklenen yapısal değişikliklerin ardından stadyumun kapasite 73 bin kişiye düşecek ve yerinden olacak 2600 kombineli taraftara da bir iyi niyet pakedi sunulacak.

Kulübün ticari ve operasyonel faaliyetlerinden sorumlu yönetici Richard Arnold değişiklikle ilgili Old Trafford'un tüm United taraftarlar için bir mabed olduğunu ve kahramanlarını izlemek için maça gelen sadık engelli taraftarlara çok faydası olacağını belirtti.

"Manchester United engelli taraftarlar için 25 yılı aşkındır devam eden çalışmalarıyla gurur duymakta ve kulübün fikirleri arasında en ön sıradaki yerini muhafaza edeceğini garanti altına almaya devam edecek." Richard Arnold

Arnold ayrıca, yerlerinden olacak kombineli taraftarların on yıllardır koltuklarına sahip çıktıklarını ve fedakarlıklarının farkında olduklarını bildiklerini belirtti ve büyük çoğunluğun kararlarını anlayıp desteklediklerini ifade etti.

MUDSA yöneticilerinden Chas Banks ise karar hakkında şöyle konuştu:

"Küçük bir çocuk olarak 1957 yılında ilk kez ayak bastığım andan itibaren Old Trafford'da desteklediğim kulübümle gurur duydum. Hem benim hem de diğer engelli United taraftarlarının rüyaları gerçek oldu" Chas Banks

Eski bir asket olan ve parlamentoda Muhafazakâr Parti'den Engelliler, Sağlık ve Çalışma Bakanı görevini yürüten Penny Mordaunt da Old Trafford'daki gelişmelerden dolayı mutluluğunu Twitter hesabından paylaştı.

— Penny Mordaunt MP (@PennyMordauntMP) January 24, 2017