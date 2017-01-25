FUTBOL
Yok böyle transfer!
24 Ocak 2017 Salı, 21:41:22 | Güncelleme: 25 Ocak 2017 Çarşamba, 07:59:46
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HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER / Kartal YİĞİT
Beşiktaş’ta gündeme sürpriz bir şekilde giren Demba Ba konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.
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Beşiktaş’ta forma giydiği süre boyunca özellikle taraftarların sevgilisi olan ve uğruna besteler bile yapılan Ba, Çin’de ayağının kırılmasının ardından uzun süre futboldan uzak kaldı.
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Ancak Türkiye’yi ve Kartal’ı unutamayan yıldız forvet, yöneticilere ‘Beni alın’ diye haber gönderdi.
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Sakatlıktan kurtulan Ba’nın sağlık raporlarını detaylı incelemeye alan Siyah-Beyazlılar’ın, transferi bitirmek için harekete geçti.
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İSTANBUL’DA KONTROLDEN GEÇECEK
Bu transferdeki detaylar ise uzun süre konuşulacak türden. Öyle ki SiyahBeyazlılar daha önce ciddi paralar ödeyip transfer ettiği Ba’ya da kulübüne de bu kez tek kuruş ödemeyecek.
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6 aylık kiralanacak olan Demba Ba, sadece 6 ay boyunca kullanacağı bir araba talep etti.
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Beşiktaş yönetimi de bu isteğe önce şaşırdı sonra kabul etti.
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Başkan Orman’ı arayan Ba, “Sakatlık yaşadım ama en geç mart ayında sahadayım” dedi.
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Orman da, “Gel İstanbul’da kontrolden geç, bizim ekibimiz de onay verirse bu iş olur” yanıtını verdi.
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Ba’nın İstanbul’a gelip kapsamlı bir kontroldan geçeceği ve kulüp doktorunun onay vermesi halinde imza atacağı belirtildi.
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ŞENOL GÜNEŞ İSTEKLİ DEĞİL
Ba’nın geri dönüşünü başkan Fikret Orman onaylarken teknik direktör Şenol Güneş’in tıpkı Ersan Gülüm de olduğu gibi sıcak bakmadığı öğrenildi.
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Güneş’in takım içi dengelerin bozulmaması için bu karara sessiz kaldığı ve istekli olmadığı belirtildi.
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Yönetimde de bazı isimlerin bu transfere karşı çıktığı ancak Orman’ın, “Nisan, Mayıs'ta bize katkı sağlasa yeter” diyerek iknaya çalıştığı ifade edildi.
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