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FUTBOL

Yok böyle transfer!

24 Ocak 2017 Salı, 21:41:22

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    HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER / Kartal YİĞİT

    Beşiktaş’ta gündeme sürpriz bir şekilde giren Demba Ba konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. 

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    Beşiktaş’ta forma giydiği süre boyunca özellikle taraftarların sevgilisi olan ve uğruna besteler bile yapılan Ba, Çin’de ayağının kırılmasının ardından uzun süre futboldan uzak kaldı.

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    Ancak Türkiye’yi ve Kartal’ı unutamayan yıldız forvet, yöneticilere ‘Beni alın’ diye haber gönderdi.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 1 saat önce
    adam gibi adam gel yuvana özledik seni dem baba
  • Misafir 9 saat önce
    dem babaa dem baba dem babaa dem baba dem dem ba ba ba faca sahin versinler yeter yan versin dursun:)
  • Misafir 10 saat önce
    takıma hava getirir gelsin
  • Misafir 10 saat önce
    GALATASARAY A GEL BAŞKAN UÇAK ALSIN SANA.. GERÇİ PARAMIZ DA YOK DA :)
  • Misafir 12 saat önce
    ARABAM YOK AMA AKBİLİM FEDA OLSUN EFENDDİ
  • Misafir 15 saat önce
    TAKIMA KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM.YÇ KASTAMONU
  • Misafir 15 saat önce
    her insan bir şans daha hak eder.
  • Misafir 17 saat önce
    Gel de sevme bu adamı şimdi. Hamitle kıyaslayıverin kim daha delikanlıymış.
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