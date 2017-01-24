Akhisar Belediyespor: 1 - Aydınspor 1923: 0

AKHİSAR BELEDİYESPOR: 1 - AYDINSPOR 1923: 0

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Yusuf Bozdoğan, Mustafa Savranlar

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Fatih Öztürk, Aykut Çeviker, Onur Ayık (Dk. 65 Muğdat Çelik), Tolga Ünlü, Hasan Ali Adıgüzel, Adu (Dk. 72 Custodio), Alper Uludağ, Samardzic, Olcan Adın, Kadir Keleş, Mervan Çelik (Dk. 56 Vaz Te)

AYDINSPOR 1923: Evren Özyiğit, Erdi Bakırcı, İsmail Hacıhafızoğlu, Mustafa Tahir Babaoğlu, Şamil Ünal, Reşo Akın, Vedat Budak, Süleyman Özdamar, Serkan Özdemir (Dk. 52 Oğuzhan Kayar), Nezir Özer (Dk. 69 Haluk Türkeri), Berat Ali Genç (Dk. 82 Ömer Karancı)

GOL: Dk. 61 Hasan Ali Adıgüzel (Akhisar Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 1 Kadir Keleş, Dk. 27 Mervan Çelik, Dk. 59 Alper Uludağ, Dk. 73 Muğdat Çelik, Dk. 88 Hasan Ali Adıgüzel (Akhisar Belediyespor), Dk. 27 Şamil Ünal (Aydınspor 1923)

MAÇTAN POZİSYONLAR

15. dakikada Akhisar Belediyespor'da Onur Ayık, Reşo Akın ile girdiği mücadele sırasında yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. Olcan Adın'ın kullandığı penaltıda, kaleci Evren Özyiğit gole izin vermedi.

61. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Vaz Te'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Hasan Ali Adıgüzel'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

Bu sonuçla 11 puana ulaşan ve G Grubu'nu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen Akhisar Belediyespor, son 16 turuna yükseldi. Akhisar Belediyespor'un gruptaki konumu ve bir üst turdaki rakibi yarın oynanacak Ümraniyespor-Bursaspor maçının ardından belli olacak.

Aydınspor 1923 ise grup müsabakalarını 5 puanla tamamladı ve kupaya veda etti.