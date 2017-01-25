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FUTBOL

Galatasaray'da Aurelien Chedjou nasıl affedildi?

24 Ocak 2017 Salı, 22:21:46

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    HABERTÜRK SPOR / Erhan TELLİ

    Hemen hemen her kararı tartışılan G.Saray yönetimi, disiplin uygulamalarında geri adım atmaya devam ediyor!

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    Yıllık ücreti nedeniyle sorun çıkaran Yasin Öztekin’i iki kez kadro dışı bırakan ancak çark edip iki kez affeden Sarı- Kırmızılılar, bu kez de Aurelien Chedjou’da benzer bir karar verdi.

     

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    Yönetim, Kamerunlu stoperi sezon başında göndermeye çalışmış fakat başarılı olamamıştı. Ardından Riekerink’e baskı uygulayıp yedek bırakılan tecrübeli oyuncu zorunlu olarak takımda kalmıştı.

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