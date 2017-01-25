FUTBOL
Galatasaray'da Aurelien Chedjou nasıl affedildi?
24 Ocak 2017 Salı, 22:21:46 | Güncelleme: 25 Ocak 2017 Çarşamba, 09:28:54
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HABERTÜRK SPOR / Erhan TELLİ
Hemen hemen her kararı tartışılan G.Saray yönetimi, disiplin uygulamalarında geri adım atmaya devam ediyor!
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Yıllık ücreti nedeniyle sorun çıkaran Yasin Öztekin’i iki kez kadro dışı bırakan ancak çark edip iki kez affeden Sarı- Kırmızılılar, bu kez de Aurelien Chedjou’da benzer bir karar verdi.
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Yönetim, Kamerunlu stoperi sezon başında göndermeye çalışmış fakat başarılı olamamıştı. Ardından Riekerink’e baskı uygulayıp yedek bırakılan tecrübeli oyuncu zorunlu olarak takımda kalmıştı.
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KAMPA GÖTÜRÜLMEMİŞTİ
2.2 milyon Euro ücret alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Chedjou, mukavelesini tek taraflı fesh etmek isteyen yönetime “Kalan ücretimi ödeyin, gideyim” restini çekmişti...
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Trabzon’un yaptığı düşük teklifi kabul etmeyen Kamerunlu, Tuzlu maçında gördüğü kırmızı kart sonrası süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.
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Devre arası kampında götürülmeyen ve 1 aydır takımda çalışmayan Chedjou, yine “Paramı almadan gitmem” deyince işle değişti!..
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Yönetim, ‘mecburi af çıkan’ 31 yaşındaki stopere “Seni affettik, yeniden takımla birlikte antrenmanlara çıkabilirsin” dedi.
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STOPER TRANSFERİNE 'CHEDJOU' FRENİ
Takımdan gönderilmesi gündemde olan Kamerunlu oyuncu, Sarı-Kırmızılı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından affedilirken, bu gelişme sonrası stoper transferi de askıya alındı.
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Ahmet Çalık’ın ardından savunmaya tecrübeli bir ismi daha almayı düşünen yönetim, teknik direktör Jan Olde Riekerink’den Aurelien Chedjou kullanmasını da isteyecek.
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