Fode Koita: "Bence top çizgiyi geçti"

Kasımpaşa’nın Fransız golcüsü Fode Koita, Süper Lig’de hafta sonu oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları Trabzon maçındaki hakem kararlarının skora etki ettiğini söyledi.

26 yaşındaki oyuncu, kendisinin başrolde olduğu iki kritik pozisyonda hakemin yanlış kararlar verdiğini vurguladı.

33. dakikada Onur Kıvrak’ın iki hamleyle çıkardığı kafa vuruşunda topun çizgiyi geçtiğini belirten Koita, yine kaleci Onur’un 84. dakikada ceza sahası dışında kendisine yaptığı müdahalenin de kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Paşa’nın yıldızı şunları söyledi:

“Maçta iki önemli pozisyon var. İlki Onur’un kafa vuruşumu çıkardığı pozisyon. Zor bir pozisyondu ama bence top çizgiyi geçmişti, gol kararı verilmeliydi. İkinci pozisyonda ise Onur beni ceza sahası dışında düşürdü, sarı kart gördü. Son adam olarak değerlendirilmeliydi. Gole gidiyordum. Bence kırmızı kart çıkmalıydı. Hakemin hatalı kararları skora etki etti.”

Öte yandan ligde şu ana kadar 1 kez ağları sarsan Fode Koita, gol yollarında biraz şanssız olduğunu ifade edip, çalışmaya devam edeceğini de söyledi.

Başarılı futbolcu, “Tabii ki forvet oyuncusu olarak daha fazla gol atmak istiyorum. Biraz şanssız olduğumu da düşünüyorum. Çalışmaya devam edeceğim ve inanıyorum ki yakaladığım pozisyonların gol olacağı zamanlar da gelecek. Ancak önemli olan takımın başarısı. Son haftalarda iyi oyunla iyi sonuçlar aldık. Böyle devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

HABERTÜRK SPOR / Volkan KÖSE