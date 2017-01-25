Napoli: 1 - Fiorentina: 0

Napoli'ye turu getiren golü 71. dakikada Jose Callejon attı. Napoli'de Elseid Hysaj, 90. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Fiorentina'da ise Maximiliano Olivera, 90. dakikada bir diğer kırmızı kart gören isim oldu.

Son mağlubiyetini 29 Ekim'de Juventus'tan alan Napoli, bu sonuçla birlikte çıkışını sürdürdü ve İtalya Kupası'nda yarı finale kalmayı başaran ilk takım oldu.

Napoli, hafta sonunda Palermo ile Serie A maçına çıkacak. Fiorentina ise sahasında Genoa'yı ağırlayacak.