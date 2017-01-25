İTALYA HABERLERİ
25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Napoli - Fiorentina
FUTBOL

Napoli: 1 - Fiorentina: 0

İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli evinde Fiorentina'yı 1-0 yenerek adını son 4'e yazdırdı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 01:45:14 Güncelleme: 01:47:19

Napoli'ye turu getiren golü 71. dakikada Jose Callejon attı. Napoli'de Elseid Hysaj, 90. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Fiorentina'da ise Maximiliano Olivera, 90. dakikada bir diğer kırmızı kart gören isim oldu.

Son mağlubiyetini 29 Ekim'de Juventus'tan alan Napoli, bu sonuçla birlikte çıkışını sürdürdü ve İtalya Kupası'nda yarı finale kalmayı başaran ilk takım oldu.

Napoli, hafta sonunda Palermo ile Serie A maçına çıkacak. Fiorentina ise sahasında Genoa'yı ağırlayacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Milan: 1 - Napoli: 2
FUTBOL

Haftanın maçı Napoli'nin!
Fiorentina: 2 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Juve'ye Menekşe darbesi!
Leonardo Pavoletti, Napoli'de!
FUTBOL

Napoli'ye golcü takviyesi!
AGİT'ten ABD yönetimine basın özgürlüğü çağrısı
DÜNYA

AGİT'ten ABD yönetimine basın özgürlüğü çağrısı