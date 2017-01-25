Jan Durica korkuttu

Slovak stoperin Yanal’a, “Başım dönüyor. Kendimi kötü hissediyorum. Müthiş bir halsizlik ve bitkinlik var üzerimde. Oynarsam sıkıntı olabilir” diyerek oyundan alınmasını istediği ifade edildi. Ersun Yanal’ın ise “Sorun yok” diyerek Durica’yı kenara aldığı belirtildi. Durica’nın maç sonrası yapılan kontrolünde gribal enfeksiyona bağlı bir rahatsızlık yaşadığı belirtilirken, kupadaki Konyaspor maçında takımındaki yerini alabileceği ifade edildi.

HABERTÜRK SPOR