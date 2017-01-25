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Jan Durica Trabzonspor
FUTBOL

Jan Durica korkuttu

Kasımpaşa maçının devre arasında Trabzon Teknik Direktörü Ersun Yanal ile görüşerek oyundan çıkmak isteyen Jan Durica’nın, yaşadığı baş dönmesi ve halsizlik nedeniyle maça devam etmek istemediği ortaya çıktı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 09:53:09 Güncelleme: 09:55:19

Slovak stoperin Yanal’a, “Başım dönüyor. Kendimi kötü hissediyorum. Müthiş bir halsizlik ve bitkinlik var üzerimde. Oynarsam sıkıntı olabilir” diyerek oyundan alınmasını istediği ifade edildi. Ersun Yanal’ın ise “Sorun yok” diyerek Durica’yı kenara aldığı belirtildi. Durica’nın maç sonrası yapılan kontrolünde gribal enfeksiyona bağlı bir rahatsızlık yaşadığı belirtilirken, kupadaki Konyaspor maçında takımındaki yerini alabileceği ifade edildi.

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