Fatih Altaylı: Nazifoğlu suç işliyor

FATİH ALTAYLI | KÖŞEBAŞI

- Pazartesi akşamı Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu size çok ağır hakaretler etti. Yanıtınız var mı?

- Adını ağzıma almaktan bile imtina ettiğim bu kişiyi ciddiye almam mümkün değil. Programı izlemedim ama dava konusu yapmak ve diğer işlemleri yapmak için bandını aldırdım. Benimle ilgili söylediklerine yanıt bile vermeyi zül addederim. Su içer gibi yalan söyleyen biriyle ve bu seviyedeki bir varlıkla muhatap olunmaz. Çok çirkin bir sohbete Galatasaray’ı ve eski yöneticilerini soktu. Siz de bilirsiniz ki, biz bu arkadaşlarımla, dostlarımla 20 yıldır buluşuruz, yemek yeriz her hafta. Faruk Süren’le konuşmuş da, benim için bilmem ne demiş. Faruk Başkan benim için her şeyi söyleme hakkına sahiptir. Ama şunu bilin ki, Faruk Süren bir gün bile bu kişi ile konuşmamıştır. Muhatap alacağı bir seviye değildir çünkü. Vahim olan benimle ilgili söyledikleri değil. Vahim olan kulüple ilgili söyledikleri... Bu kişi bir Sportif AŞ yöneticisi. Seçimle gelmedi ama başkan Özbek atadı bunu. Ve programda söyledikleri ile Sportif AŞ’nin SPK’ya ve KAP’a yaptığı bildirimler çelişkili.

MAHKEMEDE ANLATIR ARTIK BU PALAVRALARI

Bu önemli bir suç! Yatırımcıyı yanıltıyor. Birinden biri yalan. Bu çok ciddi bir suçtur. SPK’nın inceleme yapması lazım bu kişi hakkında. Ben kendi adıma SPK’ya suç duyurusunda bulunacağım. Diyor ki, “Başkan cebinden 120 milyon TL koydu.” Ben de soruyorum bu para şirket kayıtlarında görünüyor mu? Ben göremedim. Burası dingonun ahırı değil, halka açık bir şirket. Bu sözlerin bir sorumluluğu var. Koyulduysa nerede, koyulmadıysa niye böyle bir şey söyleniyor. Spekülatif amaçlı mı? Diyor ki, “Ben Serdar Aziz’e 2 milyon ödedim” Ama KAP’a 4 milyon bildirilmiş. KAP’a yalan mı söylendi? 2 milyon nereye gitti. Bursa açıklasın kaç para almış? Bunlar hep suç. Cehalet, paçalarından akıyordu söylenenlerin. “Ünal Aysal 1 milyar dolarlık halka açılma yaptı” falan gibi saçma sapan, ipe sapa gelmez şeyler söyledi. Dursun Özbek bu seviyeyi Galatasaray’a taşıdığı için utanç duymalı ve gereğini yapmalı. O kişinin diğer söylemleri ile ilgili dava yoluna gidiyorum. Mahkemede anlatır artık bu palavraları. Bu arada o programla ilgili Sinan Engin’e teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın bugünkü yönetimi de bu seviyedeki konuşmaları kendine yakıştırıyorsa bu kişi ile yola devam etsin.

JOSUE DENİLEN ZATIN TAKIMLA ALAKASI YOK

- Gelelim ligimize... Sizin ‘Bulunduğu yer sürprizdir’ ve ‘Çekirge gibi zıplıyor’ dediğiniz Galatasaray, bu kez sıçrayamadı. Karabük karşısında 3 puan kaybetti. Bekliyor muydunuz bu kaybı?

-Siz beklemiyor muydunuz? Ligin ilk yarısındaki Karabük maçını hatırlayın. Karabük, Galatasaray’ı hallaç pamuğu gibi attı ama Galatasaray 90 artı 4.5’ta Eren’in imkânsıza yakın bir golüyle maçı kazandı. Bu maçın zor olacağı belliydi çünkü Karabük’ün iyi bir hocası var, Galatasaray’ın ise yok. Buna rağmen Galatasaray maçın belirli bir bölümünde sezonun iyi futbollarından birini oynadı. Selçuk ilk kez Selçuk gibi oynamaya gayret etti ve yıllardır unuttuğumuz paslarından biriyle golü attırdı. Sonra durdu Galatasaray. Tabii bunda Galatasaray’ın 10 kişi oynamasının da etkisi vardı.

-Hakan Balta’nın atılması ikinci yarının sonunda oldu ama...

-Onu kastetmiyorum. Galatasaray maça 10 kişi başladı. Çünkü Josue denilen zatın takımla alakası yoktu. 80 küsür dakika hiçbir şey yapmadan sahada dolaştı. Sahada 10 kişi olan kulübesinde de kimse olmayan bir takım ancak bu kadar oynayabilir.

AYHAN AKMAN SEN UYAR BARİ ŞU RİEKERİNK’İ

-Yine Riekerink mi diyeceksiniz?

-Ne diyeyim, tabii Riekerink diyeceğim. Josue tercihi yanlış. Hadi yaptın. 10. dakikada çıkarırsın kardeşim. Dahası da var. İkinci yarı değişiklik yapıyor. Rodrigues’i almak için sahada gole yaklaşan tek adam Yasin’i çıkarıyor. Yahu 2. yarı yakaladığın 2 fırsat var, ikisini de Yasin yaratmış! Yasin’i çıkarıyor. Çıkaracaksan Bruma’yı çıkar, Josue’yi çıkar. Diyeceksin ki, Josue’nin oynadığı yer farklı. Yahu oynamıyor ki, yerinin önemi olsun! Hadi Riekerink bu işi bilmiyor, anlamıyor. Yahu Ayhan Akman kardeşim, sen akıllı, futbolu bilen bir adamsın. Sen uyar bari şu adamı değil mi! O da yok!

ÇAKIR’IN HAKEMLİĞİ ÇOK KALİTESİZ

-Hakem rezaleti yok muydu Karabük’te? G.Saray’ın en azından 1 puanını Çakır almadı mı?

-Yıllardır burada Cüneyt Çakır’ın hakem olmadığını, hakemlik siyaseti yapan biri olduğunu söylemiyor muyum? Cüneyt Çakır’ın hakemliği çok kalitesiz. Çok adi. İki hafta önce kalecinin elle oynamasına penaltı verecek kadar uçmuş bir hakem, bu maça veriliyor. Ve bu kolay maçta bile eziliyor. Yasin’in golünde kafasında şüphe oluşuyor. Oysa buz gibi gol. Ama hakem zavallı olduğu için golü Yasin’e sorarak veriyor. Böyle hakemlik mi var? Kendine güvenmediği için de yaptığını düşündüğü hatayı olmadık bir penaltı yaratarak gidermeye çalışıyor. Bana göre sezon sonuna kadar maç yönetmemesi gerek!

BU FUTBOLLA F.BAHÇE'NİN İŞİ ZOR

- Fenerbahçe çok kritik bir maça çıktı. Kaybetseydi bütün şansını da yitirecekti. Başakşehir ise ilk kez yenildi. Maç sonrası Avcı’nın bu maçı final havasına sokanları suçlayan bir konuşması vardı. Yorumunuz?

-Bu maç iyiden iyiye kötüydü. Şampiyonluk adayı iki takım böyle top oynuyorsa bu lig nasıl Avrupa’nın en değerli 5. ligi anlamıyorum. Berbat bir futbol izledik. İlginçtir Emre, F.Bahçe’de oynamadığı zaman bile poposu F.Bahçe’ye kazandırıyor. Yıllar önce G.Saray’da oynarken de poposuna çarpan bir topla F.Bahçe kazanmıştı, bu hafta buna benzer şekilde oldu. Gol olması imkansız bir şut Emre’ye çarpıp maçı kazandırdı. F.Bahçe’nin böylesine hayati önem taşıyan maçında bile 24 bin kişi olması da ayrı sorun. Abdullah Avcı’nın sözlerine gelirsek. F.Bahçe için final öneminde olduğu yalan mı? Kaybederse şansı neredeyse sıfıra inecekti. Söylemeyelim mi böyle bir durumu? Şunu da söylemek lazım; bu futbolla F.Bahçe’nin işi zor. Önünde 3 takım var. Üçünü birden nasıl geçecek?

BEŞİKTAŞ LİDERLİK KOLTUĞUNDAN ZOR KALKAR

- Gelelim Beşiktaş’a... Sonunda liderlik koltuğuna oturdu. Yorumunuz?

-Oturdu ve zor kalkar gibi duruyor. Çünkü bütün eksiklerine rağmen, takım gibi takım Beşiktaş. Arzulu, istekli, kaynaşmış bir hali var. Babel bile gelir gelmez Beşiktaş’ın iştahına katılmış. Hiçbir oyuncusunun çok da sivrilmediği bir maçta 4 gollü bir galibiyet elde ediyor. Deniyor ki, “Bu maçta Quaresma atılmalıymış!” Sanırsın ki, atılması gerektiği halde atılmamış tek futbolcu Quaresma ya da böyle bir durum ilk kez oluyor. Evet, Beşiktaş aleyhine hakem hataları daha az oluyor veya olmuyor ama bu Beşiktaş’ın iyi oynadığı gerçeğini de değiştirmiyor. Cenk’in sakatlığı ne ölçüde onu da bilmiyorum. Cenk ciddi sakatlandıysa Beşiktaş için sorun olur söyleyeyim. Bu yıl Beşiktaş’ta sakatlıklar çok sıkıntı verici. En iyi oyuncuları sakatlık nedeniyle uzun süre sahada olamıyor.

GÜNEŞ’İN HAKEMLERE SAHİP ÇIKMASI NORMAL

- Maç sonu Şenol Hoca hakemlere sahip çıktı. Ne söylemek istersiniz?

-O çıkmasın da kim çıksın. En az canı yanan o. Hatta canı yanmayan o. Acaba o penaltı ile kaybetseydi maçı yine sahip çıkar mıydı? Ya da Quaresma atılsa ve o penaltı verildiği için puan kaybetse ne derdi!

İLHAN CAVCAV SAMİMİ BİR ADAMDI AMA...

-Duayen spor adamı İlhan Cavcav’ı kaybettik. Örnek bir spor yöneticisi, başarılı bir başkan olduğu konusunda herkes hemfikir. Diğer başkan ve yönetimler sizce neden onun gibi başarılı olamıyor?

-Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın ama örnek bir spor yöneticisi olması gereken bir kişi olduğunu kim söylüyorsa ciddi değildir. Rahmetlinin arkasından konuşmak gibi olmasın ama büyük kulüp başkanlarının örnek alması gereken bir tarafı yoktu. 40 yıla yakın bir süre başkanlık yapmış, 70’e yakın teknik direktörle çalışmış. Bu mu örnek alınacak! Yılda neredeyse ortalama 2 teknik direktör. Hadi onu geç. 40 yılda G.Birliği kaç kere şampiyon olmuş? Hiç. Kaç kere Şampiyonlar Ligi’ne katılmış? Hiç. Bir iki UEFA Kupası dışında Avrupa’da varlığı var mı? Yok. Efsane bir takım oluşmuş mu? Hayır. Güzel bir renkti, samimi bir adamdı, açık sözlü biriydi.