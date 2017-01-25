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Trabzonspor Orellana ve Martinez'le görüşüyor

Bordo-mavililer, Celta Vigo'da forma giyen Orellana ve Torinolu Josef Martinez'le temaslarını sürdürüyor

25 Ocak 2017 Çarşamba, 10:00:51 Güncelleme: 10:04:37

Trabzon’da transfer harekatı devam ediyor... 

Mehmet Ekici’nin kadro dışı kalmasından sonra 10 numara pozisyonunda Yusuf Yazıcı’ya şans veren Ersun Yanal, genç oyuncunun müthiş performansına rağmen işini şansa bırakmak istemiyor. Bu doğrultuda Torinolu Josef Martinez ve Celta Vigo’dan Orellana ile görüşen Bordo- Mavililer’in iki oyuncudan birini transfer edeceği ifade edildi. Martinez için İtalyanlar kapıyı 4 milyon Euro’dan açtı ve pazarlıklar sürüyor. Orellana için de girişimler devam ederken, oyuncunun kulübüne yapılan teklife yanıt beklendiği öğrenildi.

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