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Cezayir Leeskens
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Cezayir'de Leeskens istifa etti

Cezayir Milli Takımı'nda göreve 3 ay önce getirilen Belçikalı teknik adam Leekens, takımının Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesinin ardından istifa ettiğini açıkladı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 10:32:46 Güncelleme: 10:37:05

Cezayir Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Georges Leekens, takımının Afrika Uluslar Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından görevinden istifa etti.

Cezayir Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Belçikalı teknik adam Leekens ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Federasyonun internet sitesine değerlendirmede bulunan Leekens, "Her ne kadar takıma yürekten bağlı olsam da istifanın iki taraf için de en iyi seçenek olduğuna karar verdim." ifadesini kullandı.

Cezayir'de teknik direktörlük görevi̇ne 3 ay önce başlayan Leekens, takımının başında çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet alabildi.

Afrika Uluslar Kupası'na katılan Cezayir, Gabon'da devam eden organizasyonda 3 maçta sadece 2 beraberlik alarak B Grubu'nu 3. sırada tamamlamış ve turnuvaya erken veda etmişti.

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