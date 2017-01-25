Günün transfer iddiaları (25.01.2017)

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Orta sahaya oyuncu arayışında olan G.Saray, gözünü Beşiktaş’ın şu an en önemli hamle oyuncusu olan Tolgay Arslan’a dikti. Lukas Podolski’yi isteyen Vissel Kobe ile pazarlık halinde olan sarı-kırmızılıların, Japonya kulübüyle 4.5 milyon Euro civarında bir ücret karşılığında anlaşması bekleniyor. G.Saray, Alman yıldızı sattıktan sonra da Beşiktaş kapısını resmen çalacak ve Tolgay Arslan’ı isteyecek. Sarı-kırmızılıların, 26 yaşındaki oyuncu için 4 milyon Euro’yu gözden çıkardığı ve siyah-beyazlılara bu civarda bir teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Cimbom, Beşiktaş’tan bu sezon 1 milyon 450 bin Euro alan Tolgay’a ise yıllık 2.3 milyon Euro garanti ücret önermeyi planıyor. (Vatan)