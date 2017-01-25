Günün transfer iddiaları (25.01.2017)

25 Ocak 2017 Çarşamba, 11:07:18 | Güncelleme: 11:14:25
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Gelecek sezon için Mario Gomez'le prensip anlaşmasına varan, Demba Ba'yı da sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a davet eden siyah-beyazlılar; forvet takviyesi için girişimlerini hızlandırdı. Kulüpten aldığı yetkiyle İngiltere'ye giden Ali Naibi, burada Obbi Oulare'nin bonservisini elinde bulunduran Watford kulübü futbol şube sorumlusu Richard Line ile bir araya geldi. İngilizlere 200 bin sterlin kiralama bedeli ve Oulare'nin 6 aylık maaşının tamamını vergisiyle ödemeyi teklif ettiği ve yanıt beklediği ifade edildi. (Fotomaç)
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İngiliz kaynaklı ESPN sitesi, F.Bahçe'nin hedefindeki ismin Stoke City'li Charlie Adam olduğunu öne sürdü. Haberde oyuncuya yakın kaynakların bu girişimi doğruladığının altı çizilirken, 31 yaşındaki İskoç orta sahayı Premier Lig'den bazı takımların da istediği ifade edildi.
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Adı Fenerbahçe ile anılan Sergei Sydorchuk, transfer için menajerinin görüşmelere devam ettiğini ama kendisinin futbola olan konsantrasyonunu korduğunu açıkladı. Ayrıca sport sitesinde Sydorchuk'un, Fenerbahçe'ye gelmeyi reddettiği iddia edildi.
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Beşiktaş, forvet hattına Demba Ba'yı transfer etmeye hazırlanıyor. Ancak Beşiktaş'ın Brezilya'ya Marcelo Moreno için çıkarma yaptığı iddia edildi. Çin'in Yatai takımında forma giyen 1.87'lik Bolivyalı golcü için Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile yarıştığı ortaya çıktı. Çin Ligi şu anda tatilde olduğu için Brezilya'da olan Moreno'nun Türk takımlarının yöneticileriyle Brezilya'da görüşme halinde olduğu iddia edildi. (Fotospor)
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Advocaat, Mehmet Ekici'nin alınması için idarecileri her gün arayıp baskı yapınca, sarı-lacivertliler de bu tavra kayıtsız kalamadı. Teklif 2'den 2.75 milyon euro'ya çıkarıldı. Trabzon bu teklifi kabul etmez ve Ekici sezon sonu bedelsiz olarak giderse, kadro dışı bırakılan oyuncuya sezonun 2. yarısında ödenecek maaş ile birlikte bordo-mavililerin kaybı 3.5 milyon euro olacak. (Fotomaç)
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L'Equipe Gazetesi’nin iddiasına göre, Sarı-Kırmızılılar Lyon’un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Jordan Ferri’nin peşinde. Fransız futbolcunun, takımdaki sistem değişikliği nedeniyle formasını kaybettiği ve ayrılmak istediği, Galatasaray’ın da bu fırsatı değerlendirmeye çalıştığı öne sürüldü.
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İtalyanlar, Hernanes için F.Bahçe, Juventus ve oyuncunun menajerinin masaya oturduğunu öne sürdü. Anlaşmanın an meselesi olduğu yazıldı. (Fotomaç)
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Deportivo Cali adı bir süredir Galatasaray ile anılan Harold Preciado'yu kadro dışı bıraktı. Çin'den gelen 7 milyon Euro'luk teklife Brezilya ve Türk ekiplerinin yaklaşamadığı belirtildi. Kolombiyalı oyuncunun kaderinin bu hafta bitmeden netleşeceği iddia edildi.
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Kadro dışı kalmasının ardından ne yaptığı belli olmayan Wiel için menajelere yetki verildi. Sağ bekin gönderilmesi için fırsat kollayan sarı-lacivertliler oyuncuyu çok az olmamak kaydıyla gelebilecek her teklifi kabul edebilir. (Fotomaç)
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Orta saha arayan Trabzonspor yönetimi, gündemde olan Venezuelalı hücum oyuncusu Josef Martinez için kulübü Torino'ya kiralama teklifi yaptı. İtalyan ekibinin kapısını sezon sonuna kadar 1 milyon euro'luk teklifle çalan bordo-mavililer, satın alma opsiyonu olarak da sözleşmesine 2 milyon euro koymak istedi. Ancak İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino bunu yetersiz buldu ve rakamların artırılmasını istedi. (Fotomaç)
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Çaykur Rizespor, Galatasaray'ın kadro düşünmediği Josue Pesqueira'yı transfer etmek için harekete geçti. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinin, Portekizli oyuncuyu kiralamak istediği ve şartlarını sorduğu ifade edildi. Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan isimlerden biri olan Josue için tarafların bir kez daha bir araya geleceği açıklandı. (Fotomaç)
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Yönetim Dick Advocaat'ın, "10 numara alınırsa bu takımın şampiyon olmaması için bir neden yok" sözleri üzerine harekete geçti. Yönetim menajerler tarafından önlerine konulan isimleri tek tek araştırmaya alırken sürpriz bir isim öne çıktı. Arjantin'in San Lorenzo takımında forma giyen Sebastian Blanco. (Fotospor)
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Dick Advocaat, bir yandan istediği isimler için yönetimi zorlarken diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu kafasında kuruyor. Usta teknik adamın, sezon sonu gönderilecek oyuncular için listesini oluşturmaya başladığı, Karavaiev ile ilgili kararını da yine lig bitiminde paylaşacağı dile getirildi. (Fotomaç)
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Beşiktaşlı Tolgay Arslan'dan, sürpriz bir çıkış geldi. Yönetime başvuran oyuncunun menajeri Kees Vos, sözleşme şartlarının iyileştirilmesini istedi. Tolgay'ın şu anda 1 milyon 450 bin euro kazandığını ancak transfer edilmek istenen Mehmet Ekici'ye 2 milyon euro teklif edilmesinin oyuncusunu rahatsız ettiğini söyledi. Vos, Tolgay'ın sözleşmesini yenilemek istediğini ama yılda en az 2 milyon euro istediğini yönetime iletti. (Fotomaç)
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Mehmet Ekici için devreye girdi. Galatasaray, yıldız futbolcuya takasta Trabzon'a vermek istediği Chedjou'nun yıllık ücretini yani 2.2 milyon euro teklif etti. Chedjou - Mehmet Ekici takasını Trabzonspor yönetimi " Oyuncu ile anlaşın, yeter" diyerek kabul etti. Trabzonspor onay verse de Mehmet Ekici, Galatasaray'a 'evet' demedi. "Fenerbahçe'den başka takıma gitmem" diyen Mehmet Ekici, bu tavrını yine sürdürdü. Bu arada transfer kulislerinde Mehmet Ekici'nin, Fenerbahçe kulübüne imza attığı iddia edildi. (BipSpor)
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Orta sahaya oyuncu arayışında olan G.Saray, gözünü Beşiktaş’ın şu an en önemli hamle oyuncusu olan Tolgay Arslan’a dikti. Lukas Podolski’yi isteyen Vissel Kobe ile pazarlık halinde olan sarı-kırmızılıların, Japonya kulübüyle 4.5 milyon Euro civarında bir ücret karşılığında anlaşması bekleniyor. G.Saray, Alman yıldızı sattıktan sonra da Beşiktaş kapısını resmen çalacak ve Tolgay Arslan’ı isteyecek. Sarı-kırmızılıların, 26 yaşındaki oyuncu için 4 milyon Euro’yu gözden çıkardığı ve siyah-beyazlılara bu civarda bir teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Cimbom, Beşiktaş’tan bu sezon 1 milyon 450 bin Euro alan Tolgay’a ise yıllık 2.3 milyon Euro garanti ücret önermeyi planıyor. (Vatan)
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Fenerbahçe, Antalyaspor’un ‘dünya yıldızı’ Samuel Eto’o’yu transfer ederek, 25 milyon taraftarını coşturmak için düğmeye bastı. Advocaat’ın da “Eto’o gelirse, bizi şampiyon yapar” yorumunu yaptığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Eto'o için Antalyaspor'a bir futbolcu + 3 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ifade edildi. Eto'o'nun da yıllık 3.5 milyon euro karşılığında 1.5 yıllık sözleşme ile Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu belirtildi. (Fotomaç)