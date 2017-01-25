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FUTBOL

Günün transfer iddiaları (25.01.2017)

25 Ocak 2017 Çarşamba, 11:07:18

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    Gelecek sezon için Mario Gomez'le prensip anlaşmasına varan, Demba Ba'yı da sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a davet eden siyah-beyazlılar; forvet takviyesi için girişimlerini hızlandırdı. Kulüpten aldığı yetkiyle İngiltere'ye giden Ali Naibi, burada Obbi Oulare'nin bonservisini elinde bulunduran Watford kulübü futbol şube sorumlusu Richard Line ile bir araya geldi. İngilizlere 200 bin sterlin kiralama bedeli ve Oulare'nin 6 aylık maaşının tamamını vergisiyle ödemeyi teklif ettiği ve yanıt beklediği ifade edildi. (Fotomaç)

     

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    İngiliz kaynaklı ESPN sitesi, F.Bahçe'nin hedefindeki ismin Stoke City'li Charlie Adam olduğunu öne sürdü. Haberde oyuncuya yakın kaynakların bu girişimi doğruladığının altı çizilirken, 31 yaşındaki İskoç orta sahayı Premier Lig'den bazı takımların da istediği ifade edildi.

     

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    Adı Fenerbahçe ile anılan Sergei Sydorchuk, transfer için menajerinin görüşmelere devam ettiğini ama kendisinin futbola olan konsantrasyonunu korduğunu açıkladı. Ayrıca sport sitesinde Sydorchuk'un, Fenerbahçe'ye gelmeyi reddettiği iddia edildi.

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