Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında M. Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son haftasında Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte maç hakkında tüm detaylar..

FENERBAHÇE-AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası C Grubu son haftasında Fenerbahçe ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler maçı 25 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 18.00'de başlayacak. Ülker Stadyumu'nda Özgüç Türkalp'in yöneteceği mücadele A2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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C Grubunda 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-lacivertli ekip, 13 puanlı lider Gençlerbirliğinin 5 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Grupta galibiyeti bulunmayan Amed Sportif Faaliyetler ise 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle son sırada kaldı.

Son maçlar öncesinde Gençlerbirliği lider, Fenerbahçe ise ikinci olarak gruptan çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaatın Amed Sportif Faaliyetler maçında, ligde az süre alan futbolcular ile gençlere şans tanıması bekleniyor.