Ganso'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması

25 Ocak 2017 Çarşamba, 12:32:54 | Güncelleme: 12:36:37
1
1|8
Josef de Souza'nın "Fenerbahçe bana Ganso ile ilgili sorular sordu ve ben de bu transferin bizim için harika olacağını söyledim" açıklamasının ardından daha da alevlenen Ganso - Fenerbahçe haberlerine Ganso'nun menajeri de kayıtsız kalamadı.
2
2|8
Ganso'nun menajeri Giuseppe Dioguardi şunları söyledi:
3
3|8
"Kulüp, şu anda sadece yüksek bir teklif gelmesi halinde transferi düşünecek, kiralık olarak gitmesini düşünmüyorlar."
HABERİN DEVAMI
4
4|8
"Bazı takımlar transfer için beni aradı. Fenerbahçe de arayan takımlardan biriydi."
5
5|8
"Doğrudan benimle görüştüler, ardından Sevilla ile konuştular. Sevilla da kiralık teklifine 'hayır' dedi."
6
6|8
"Fenerbahçe, Ganso'nun fiyatının farkında ancak gelecek yaza kadar satın alma teklifinde bulunamazlar. Çünkü UEFA'ya karşı sözleri var."
HABERİN DEVAMI
7
7|8
"Ganso ile ilgilenen çok sayıda takım var ama bu teklifler satın alma şeklinde olursa işler daha ciddi olacaktır."