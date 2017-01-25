FENERBAHÇE HABERLERİ
25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Ganso'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması

25 Ocak 2017 Çarşamba, 12:32:54

  • 1
    1 | 8

    Josef de Souza'nın "Fenerbahçe bana Ganso ile ilgili sorular sordu ve ben de bu transferin bizim için harika olacağını söyledim" açıklamasının ardından daha da alevlenen Ganso - Fenerbahçe haberlerine Ganso'nun menajeri de kayıtsız kalamadı. 

  • 2
    2 | 8

    Ganso'nun menajeri Giuseppe Dioguardi şunları söyledi: 

  • 3
    3 | 8

    "Kulüp, şu anda sadece yüksek bir teklif gelmesi halinde transferi düşünecek, kiralık olarak gitmesini düşünmüyorlar."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300