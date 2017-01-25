Ganso'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması

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Josef de Souza'nın "Fenerbahçe bana Ganso ile ilgili sorular sordu ve ben de bu transferin bizim için harika olacağını söyledim" açıklamasının ardından daha da alevlenen Ganso - Fenerbahçe haberlerine Ganso'nun menajeri de kayıtsız kalamadı.