Ümraniyespor: 0 - Bursaspor: 1 | MAÇ SONUCU

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Bursaspor'un golü maçın 76. dakikasında geldi. Soldan gelişen atakta Berke Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mert Örnek, kaleci Süleyman Enes Özer'den sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1



Bursaspor, 90+3. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Furkan Soyalp'ın ceza sahasında Bahadır Taşdelen'in müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla kazanılan penaltı atışında topun başına Stancu geçti. Rumen futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü, devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



Grupta iddiası olmayan Bursaspor, bu galibiyete rağmen kupaya veda ederken, Ümraniyespor ise Akhisar Belediyespor'un ardından ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.



Ümraniyespor, son 16 turunda, H Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma Konya'da yapılacak.



ÜMRANİYESPOR: 0 - BURSASPOR: 1

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Erkan Engin, Muhammet Yumak, Özgür Ertem



ÜMRANİYESPOR: Süleyman Enes Özer, Tarık Tekdal, Mustafa Çakır, Ömer Tunç, Mücahit Albayrak, Bulut Kaya, Salifu, Burak Şahin (Dk. 46 A'beka), Bahadır Taşdelen, Mehmet Öztonga (Dk. 78 Erol Yükseker), Abdullah Halman (Dk. 63 Oğuz Ceylan)

BURSASPOR: Muhammed Şengezer, Jovic, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 İsmail Konuk), Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Faty, Gökhan Berkay Yıldız, Sinan Bakış (Dk. 46 Stancu), Furkan Soyalp, Mert Örnek, Sercan Yıldırım (Dk. 75 Berke Yılmaz)



GOL: Dk. 76 Mert Örnek (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 26 Abdullah Halman, Dk. 45 Salifu, Dk. 90+2 Mustafa Çakır (Ümraniyespor), Dk. 55 Gökhan Berkan Yıldız, Dk. 88 Faty (Bursaspor)







