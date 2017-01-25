Robert Prosinecki'den Bursaspor'a kötü haber

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran ve yeni teknik direktör arayışına giren Bursaspor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile görüşmüştü. Ancak Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli teknik adama federasyondan izin çıkmadığı, görüşmelerin sona erdiği açıklandı.



Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmalarının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Bursaspor'da, sürpriz bir isim gündeme gelmişti. Yeşil-beyazlı kulüp, Azerbaycan Milli Takımı'nın başında bulunan ve daha önce Kayserispor'u da çalıştıran Prosinecki ile 3 gündür görüşmelerini sürdürüyordu. Azerbaycan'a giden Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Çolak ile İdari Menajer Hüseyin Gedik, deneyimli çalıştırıcı ile her konuda anlaşma sağlarken, tecrübeli teknik adama Azerbaycan Federasyonu'ndan izin çıkmadığı bildirildi. Federasyonun Prosinecki'den performansından memnun olduğu ve sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istediği öğrenilirken, deneyimli teknik adam mukavelesini tek taraflı feshetmek istediğinde ise tazminat engeline takıldı.



Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, "Prosinecki maalesef olmadı. Başka isimlerle görüşmelerimiz olacak" dedi.

(İHA)