BURSASPOR HABERLERİ
25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Robert Prosinecki Bursaspor Azerbaycan
FUTBOL

Robert Prosinecki'den Bursaspor'a kötü haber

Azerbaycan Futbol Federasyonu, Bursaspor'la görüşen Hırvat teknik adamı bırakmıyor

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:10:08 Güncelleme: 15:12:22

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran ve yeni teknik direktör arayışına giren Bursaspor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile görüşmüştü. Ancak Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli teknik adama federasyondan izin çıkmadığı, görüşmelerin sona erdiği açıklandı.

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmalarının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Bursaspor'da, sürpriz bir isim gündeme gelmişti. Yeşil-beyazlı kulüp, Azerbaycan Milli Takımı'nın başında bulunan ve daha önce Kayserispor'u da çalıştıran Prosinecki ile 3 gündür görüşmelerini sürdürüyordu. Azerbaycan'a giden Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Çolak ile İdari Menajer Hüseyin Gedik, deneyimli çalıştırıcı ile her konuda anlaşma sağlarken, tecrübeli teknik adama Azerbaycan Federasyonu'ndan izin çıkmadığı bildirildi. Federasyonun Prosinecki'den performansından memnun olduğu ve sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istediği öğrenilirken, deneyimli teknik adam mukavelesini tek taraflı feshetmek istediğinde ise tazminat engeline takıldı.

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, "Prosinecki maalesef olmadı. Başka isimlerle görüşmelerimiz olacak" dedi.

(İHA)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Robert Prosinecki: "Bursaspor'u reddettim"
FUTBOL

"Bursaspor'u reddettim"
Bursaspor, Prosinecki'den olumlu yanıt aldı!
FUTBOL

Prosinecki, Bursa yolunda!
Bursaspor'da yeni aday Mustafa Denizli
FUTBOL

Denizli, Süper Lig'e dönüyor!
Ziraat Türkiye Kupası 6. hafta maçları
FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda 6. hafta heyecanı