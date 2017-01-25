ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Atiker Konyaspor Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası
FUTBOL

"Ziraat Türkiye Kupası'nda zayıf takım diye bir şey yok"

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor ile eşleşen Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Erhan Gökmen, kupada her takımın iyi mücadele ettiğini söyledi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:57:47 Güncelleme: 15:59:55

Gökmen, yaptığı açıklamada, kupada H Grubu'nu lider bitirmeyi garantiledikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Son 16 turunda, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Ümraniyespor ile eşleştiklerini anımsatan Gökmen, "Ziraat Türkiye Kupası'nda zayıf takım diye bir şey yok. Herkese saygımız var. Ümraniyespor da bizim gibi ikinci tura çıkmayı başardı. O müsabakaya da kazanmak için çıkacağız. Ziraat Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maça da değinen Gökmen, "Ligdeki hedefimizden sapma yok. Beşiktaş şu anda çok formda. Kolay bir maç olmayacak. Biz orada elimizden geleni yapacağız. Ligde Beşiktaş ile yapacağımız maç için İstanbul'a puan ya da puanlar almaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Taliban'dan Trump'a mektup: Vakit geldi
DÜNYA

Taliban'dan Trump'a mektup: Vakit geldi
ABD seçimlerine 'hile' soruşturması!
DÜNYA

ABD seçimlerine 'hile' soruşturması!
Erdoğan'dan referandum açıklaması: Fazla uzatmadan...
DÜNYA

Erdoğan'dan referandum açıklaması: Fazla uzatmadan...
Şanlıurfa'da kazada ölen polisin tabutuna kapanan genç kız konuştu
GÜNDEM

Şehit polisin tabutuna sarılıp ağlayan genç kız ...