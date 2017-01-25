Suat Kaya: Seyircimizi mutlu edecek sonuçla kupaya veda ettik

Suat Kaya, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kupadaki son maçlarını galibiyetle tamamladıklarını söyledi. Müsabakanın hafta içinde olmasına rağmen taraftarlarının kendilerini yalnız bırakmadığını kaydeden Kaya, şöyle konuştu:



"Seyircimizi mutlu edecek sonuçla kupaya veda ettik. Kupada yollarına devam eden takımlara başarılar diliyorum. Biz de ligimize döndük, ona kanalize olmaya çalışacağız. Devre arasında yaptığımız takviyelerden sonra 2. yarıya iyi başladık, iyi devam ediyoruz. Liderle puan farkını 2'ye indirdik, önümüzdeki maçlarda bir seri yakalamak istiyoruz."



GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ

Grup lideri olarak son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat ise kendileri açısından iyi bir hazırlık maçı olduğunu söyledi.



Çok pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirten Özat, şunları kaydetti:



"Amacımız yapmak istediklerimizi denemekti. 11-12 pozisyonumuz vardı ancak atarsanız puan alıyorsunuz. Gol yollarına çözüm bulmamız lazım. Belki bir transfer de yapabiliriz. 7-8 oynayan oyuncumuzu oynatmadık. Aramıza yeni katılanların sürelerini artırırsak, 2-3 haftaya kadar daha derli toplu olacağımızı düşünüyorum."

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