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Beşiktaş'ta divan başkanlık kurulu seçimi ertelendi

29 Ocak Pazar günü yapılması planlanan Beşiktaş Divan Başkanlığı seçimi, mevcut Başkan Yalçın Karadeniz'in mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle yapılamayacak

25 Ocak 2017 Çarşamba, 19:27:24 Güncelleme: 19:28:21

Beşiktaş Kulübünün 29 Ocak Pazar günü yapılacağını duyurduğu olağanüstü divan başkanlık kurulu seçimi, mahkeme tarafından verilen ihtiyati tedbir kararı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "29 Ocak Pazar günü yapılacağı duyurulan olağanüstü divan başkanlık kurulu seçimi, mahkeme tarafından verilen ihtiyati tedbir kararı uyarınca ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş Kulübü Disiplin Kurulunun verdiği kınama cezası nedeniyle Yalçın Karadeniz'in divan kurulu başkanlığı düşmüştü.

 

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