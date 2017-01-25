FUTBOL
Van Persie gönül aldı!
25 Ocak 2017 Çarşamba, 20:17:43 | Güncelleme: 20:25:24
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Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının devre arasında yaptığı hareketle alkış aldı.
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Fenerbahçe'nin 44. dakikada kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Robin van Persie, yaptığı panenka vuruşuyla farkı 3'e çıkarmıştı.
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Yıldız futbolcu, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından Amed Sportif kalecisi Kazım'ın yanına giderek, yaptığı vuruş nedeniyle 'kusura bakma' dedi.
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Yıldız oyuncu ile kaleci Kazım arasında geçen diyaloğun ardından Van Persie, formasını Kazım'a verdi.
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Panenka penaltısı nedir? Panenka penaltısı, penaltıyı kullanan futbolcunun topun dibine vurarak aşırtma bir vuruş yapmasıdır.
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Genelde kaleciler, sağ veya sol köşeye uçarken, top yavaş bir şekilde orta bölgeden filelerle buluşur.
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