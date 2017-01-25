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FUTBOL

Van Persie gönül aldı!

25 Ocak 2017 Çarşamba, 20:17:43

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    Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının devre arasında yaptığı hareketle alkış aldı. 

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    Fenerbahçe'nin 44. dakikada kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Robin van Persie, yaptığı panenka vuruşuyla farkı 3'e çıkarmıştı. 

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    Yıldız futbolcu, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından Amed Sportif kalecisi Kazım'ın yanına giderek, yaptığı vuruş nedeniyle 'kusura bakma' dedi. 

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