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Vodafone Arena
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Vodafone Arena, Avrupa Ligi finaline aday

TFF, Avrupa Ligi finali için UEFA başvurdu!

26 Ocak 2017 Perşembe, 00:11:52 Güncelleme: 16:45:35

Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu UEFA Avrupa Ligi finalinin Vodafone Arena’da oynanması için UEFA’ya başvuru yaptı.

Beşiktaş yönetimi ile yapılan görüşmeler sonrasında gerekli evrakları hazırlayan TFF, finalin İstanbul’a gelmesi için başvuruda bulundu. İstanbul; 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Liverpool-Milan Şampiyonlar Ligi finali ile 2009’da Ülker Stadı’nda oynanan Shaktar Donetsk-Werder Bremen Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.

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