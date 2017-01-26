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Rhodolfo gitmek istemiyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetime Rhodolfo için “Takımdan ayrılabilir” raporu vermişti ancak Brezilyalı ayrılmak istemiyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 00:15:10 Güncelleme: 09:17:43

Ersan Gülüm’ün geri dönmesiyle stoper bölgesinde oluşan fazlalık teknik direktör Şenol Güneş’i hem sevindiriyor hem de düşündürüyor. Şu anda elinde o bölgede oynatabileceği 6 oyuncu bulunan Güneş, yönetime Rhodolfo için “Takımdan ayrılabilir” raporu vermişti.

Ülkesi Brezilya’dan bazı kulüplerin istediği Rhodolfo’nun takımdan ayrılmak istememesi hem Güneş’i hem de yönetimi köşeye sıkıştırdı. Deneyimli stoperin Beşiktaş’tan kazandığı parayı başka yerde bulamayacağı için ayrılmak istemediği kaydedildi.

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